Омские садоводы теперь смогут включить свет

Без электричества на две недели остались около ста семей в центре города. Об этом подробно Город55 уже рассказывал. Подачу отключили в конце июня. Причина — кто-то из постоянных местных жителей потреблял энергию незаконно, в обход индивидуальных счетчиков.
Недовольства добросовестных плательщиков, сидящих по чужой вине без света, придали огласки в минувшие выходные. Позже в телеграм-канале появилось сообщение о возобновлении подачи электричества.
Авторы сообщения отмечают: «Подробностей от тех, кто принял решение все-таки пойти навстречу жителям, никаких нет».