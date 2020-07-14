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Омские садоводы теперь смогут включить свет

Омские садоводы теперь смогут включить свет

14 июля 2020, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В СНТ «Березка» все-таки возобновили подачу электричества в дома. Об этом сообщил близкий к областному правительству телеграм-канал.

Без электричества на две недели остались около ста семей в центре города. Об этом подробно Город55 уже рассказывал. Подачу отключили в конце июня. Причина — кто-то из постоянных местных жителей потреблял энергию незаконно, в обход индивидуальных счетчиков.

Недовольства добросовестных плательщиков, сидящих по чужой вине без света, придали огласки в минувшие выходные. Позже в телеграм-канале появилось сообщение о возобновлении подачи электричества.

Авторы сообщения отмечают: «Подробностей от тех, кто принял решение все-таки пойти навстречу жителям, никаких нет».

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