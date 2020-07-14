Омичи упорно прокладывают себе путь через арматуру в Советском парке

По словам автора поста, некоторых гуляющих по парку манят строительные площадки. «Мы не просто так ставим двухметровые заборы по периметру стройки, зачем вам туда? Структура парка позволяет найти обходный путь, чтобы выйти из него, не проходя через территории, на которых ведётся реконструкция!» - пишет омич.