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Омичи упорно прокладывают себе путь через арматуру в Советском парке

Омичи упорно прокладывают себе путь через арматуру в Советском парке

14 июля 2020, 15:24
Фото: Данил Садыков / «ЧП Омск»
К горожанам через соцсети обратился представитель компании, занимающейся благоустройством парка. По его словам, омичей стараются предупредить об опасности, но они будто намеренно игнорируют все предупреждения и выбирают самые опасные места.

К жителям города через сообщество «ЧП Омск» обратился мужчина, представившийся работником компании, проводящей благоустройство в Советском парке. Сейчас на территории этого места отдыха идут ремонтные работы, которые затронули и центральную площадь.

По словам автора поста, некоторых гуляющих по парку манят строительные площадки. «Мы не просто так ставим двухметровые заборы по периметру стройки, зачем вам туда? Структура парка позволяет найти обходный путь, чтобы выйти из него, не проходя через территории, на которых ведётся реконструкция!» - пишет омич.

По его словам, жители города зачем-то обрывают оградительную ленту, которая натягивается специально для того, чтобы привлечь внимание к опасным местам. «…подобно танкам, несутся напролом, сметая все на своем пути, в том числе и казённую ленту, купленную на ваши налоги», - продолжает автор свое повествование.

Мужчина вспомнил о недавнем тревожном случае, когда ребенок порвал куртку о кусок торчащей арматуры и чудом избежал травмы. «Господа и дамы, все это делается в целях вашей же безопасности, давайте же будем уважать друг друга и думать о возможных последствиях своих действий», - подытожил омич, имея в виду меры, принимаемые для ограждения опасных участков.

#Новости#Парк#Общество
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