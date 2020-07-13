В Омске напавших на ребенка бродячих собак заберут в приют

Также в ведомстве напомнили, что в регионе действует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…», согласно которому после отлова безнадзорных собак садят на 10-дневный карантин, при необходимости оказывают помощь, ставят прививки и стерилизуют, а после этого «маркируют» собак — фиксируют на ухе яркую бирку. Если после этих манипуляций животное не проявляет агрессии, его возвращают туда, где поймали.