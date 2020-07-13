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В Омске напавших на ребенка бродячих собак заберут в приют

В Омске напавших на ребенка бродячих собак заберут в приют

13 июля 2020, 18:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники омского муниципального приюта для животных займется бездомными собаками в поселке Биофабрика. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Омска.

«Бригада для отлова начала поиск собак, которые представляют угрозу жителям в поселке „Биофабрика“, ситуация поставлена на особый контроль. Отметим, что ранее, 7 июля, в поселке была поймана одна бездомная собака, сейчас она находится на карантине в учреждении», — сообщили в департаменте.

Также в ведомстве напомнили, что в регионе действует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…», согласно которому после отлова безнадзорных собак садят на 10-дневный карантин, при необходимости оказывают помощь, ставят прививки и стерилизуют, а после этого «маркируют» собак — фиксируют на ухе яркую бирку. Если после этих манипуляций животное не проявляет агрессии, его возвращают туда, где поймали.

«Если собаки, маркированные бирками, действительно проявляют агрессию, то необходимо оперативно подать заявку на отлов безнадзорных собак в свою управляющую организацию, комитет территориального общественного самоуправления или в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону 78-78-78», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Ранее жители поселка «Биофабрика» в Омске пожаловались на стаю бродячих собак. Животные напали на ребенка, который гулял со своим псом. Ситуацией заинтересовались следователи.

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