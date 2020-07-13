Омский Следком заинтересовался нападением собак на ребенка

В СУ СК России по Омской области проверят правдивость информации, которая появилась в сообществе Regik55. Подписчики сообщили о том, что в поселке Биофабрика бродячие псы напали на ребенка, выгуливающего собаку. По данным омичей, это происходит не в первый раз. Как пояснили в мэрии, собак с бирками, ведущих себя агрессивно, должны отловить повторно – для этого необходимо подать заявку.