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Омский Следком заинтересовался нападением собак на ребенка

Омский Следком заинтересовался нападением собак на ребенка

13 июля 2020, 15:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Речь об инциденте на Биофабрике, о котором омичи рассказали в соцсетях. В ведомстве сообщили, что по данному случаю будет проведена доследственная проверка.

В СУ СК России по Омской области проверят правдивость информации, которая появилась в сообществе Regik55. Подписчики сообщили о том, что в поселке Биофабрика бродячие псы напали на ребенка, выгуливающего собаку. По данным омичей, это происходит не в первый раз. Как пояснили в мэрии, собак с бирками, ведущих себя агрессивно, должны отловить повторно – для этого необходимо подать заявку.

В рамках предстоящей проверки омского Следкома предстоит дать оценку деятельности сотрудников окружной администрации и выяснить факт наличия или отсутствия нарушения по статье «Халатность». По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

#Новости#Бродячие собаки#Собаки#Происшествия
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