CAS разрешил «Манчестер Сити» играть в еврокубках

В начале 2020 года УЕФА обвинил «Манчестер Сити» в грубом нарушении правила финансового fair play. Клубу было запрещено два года участвовать в еврокубках, а также был наложен штраф в размере 30 млн. евро.
«Советский спорт» сообщает, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию «горожан» и принял решение отменить дисквалификацию, а штраф уменьшить до 10 млн. евро.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» играет с мадридским «Реалом». Первая встреча, состоявшаяся в Испании, завершилась победой англичан со счетом 2:1.