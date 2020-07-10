В омском Минздраве опровергли слух о поломке жизненно важного аппарата

Напомним, что ранее Город55 сообщал, что в МСЧ № 4 сломался аппарат мультиспиральной компьютерной томографии. Сегодня в омском Минздраве рассказали, что его уже запустили в тестовом режиме. В ближайшие дни он заработает в обычном темпе. Также в Омске начал работать четвертый аппарат, который находится в поликлинике на улице Комарова.