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Posted 10 июля 2020,, 05:58

Published 10 июля 2020,, 05:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омском Минздраве опровергли слух о поломке жизненно важного аппарата

10 июля 2020, 05:58
Ранее в СМИ появилась информация, что в Омске сломался уже второй аппарат компьютерной томографии.

В региональном Минздраве опровергли информацию о том, что онкологическом диспансере сломался томограф. В ведомстве утверждают, что ситуация полностью противоположная, и происходит наращивание мощности по компьютерной томографии.

Сегодня утром «Коммерческие вести» со ссылкой на собственный источник сообщили, что вчера в онкодиспансере вышел из строя аппарат КТ. В СМИ предположили, что прибор не выдержал большой нагрузки, поскольку его использовали круглосуточно.

Напомним, что ранее Город55 сообщал, что в МСЧ № 4 сломался аппарат мультиспиральной компьютерной томографии. Сегодня в омском Минздраве рассказали, что его уже запустили в тестовом режиме. В ближайшие дни он заработает в обычном темпе. Также в Омске начал работать четвертый аппарат, который находится в поликлинике на улице Комарова.

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