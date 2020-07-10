В омском Минздраве опровергли слух о поломке жизненно важного аппарата

Posted 10 июля 2020,, 05:58
Published 10 июля 2020,, 05:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В региональном Минздраве опровергли информацию о том, что онкологическом диспансере сломался томограф. В ведомстве утверждают, что ситуация полностью противоположная, и происходит наращивание мощности по компьютерной томографии.
Сегодня утром «Коммерческие вести» со ссылкой на собственный источник сообщили, что вчера в онкодиспансере вышел из строя аппарат КТ. В СМИ предположили, что прибор не выдержал большой нагрузки, поскольку его использовали круглосуточно.
Напомним, что ранее Город55 сообщал, что в МСЧ № 4 сломался аппарат мультиспиральной компьютерной томографии. Сегодня в омском Минздраве рассказали, что его уже запустили в тестовом режиме. В ближайшие дни он заработает в обычном темпе. Также в Омске начал работать четвертый аппарат, который находится в поликлинике на улице Комарова.