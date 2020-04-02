ВКонтакте и Одноклассники начали удваивать бюджеты на продвижение бизнеса

«Сейчас непростое время для предпринимателей: режим самоизоляции населения требует мгновенной реакции и оперативных изменений в бизнес-процессах. ВКонтакте всегда помогала компаниям с развитием своего дела, предоставляя простые инструменты для быстрого старта в онлайне. Теперь, чтобы дополнительно поддержать предпринимателей, мы решили удваивать бюджеты на рекламное продвижение. Мы верим, что эта мера поможет ускорить привлечение новых клиентов и заказов и сократить кассовый разрыв. Более того, ресторанам и кафе, перешедшим в новый для себя режим работы с доставкой, мы подарим ещё 3 000 рублей на рекламу для поиска клиентов в VK».