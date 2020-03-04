Омичи предложили убрать популярную парковку в центре города

Posted 4 марта 2020,, 02:06
Published 4 марта 2020,, 02:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, недавно стало известно, что ООО «Строительная компания «ИдеалСтрой» займется дальнейшей реконструкцией центра города. Был подписан двухлетний контракт. Работы начнутся уже скоро — после Дня города.
Подрядчик отремонтирует улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Партизанской до улицы Гагарина, площадь Дзержинского, сквер Павлика Морозова, улицу Партизанскую на участке от улицы Ленина до улицы Спартаковской, а также внутренний двор на улице Ленина, 14. Ранее «ИдеалСтрой» занималась благоустройством улиц Чокана Валиханова и Ленина, а также Любинского проспекта.
Заказчику предстоит создать единый туристический маршрут, объединив Любинский проспект и прилегающие территории. Во время проектных сессий омичи могут высказать свои идеи, которые в дальнейшем объединят в единую концепцию. Ее представят на общественное и профессиональное обсуждение и передадут СК «ИдеалСтрой».
По информации издания, на первую сессию пришли представители мэрии. В числе присутствующих оказались замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец, первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков, депутат горсовета Алексей Сокин, бизнесмен Павел Кручинский, а также общественники, архитекторы и блогеры.
Первая очередь работ коснутся сквера Павлика Морозова, части площади Дзержинского (речь идет о сквере возле магазина «Меха» в «Доме на горе»), улицы Либкнехта и части улицы Партизанской. В дальнейшем реконструкция ждет Выставочный сквер и улицы Тарская, Спартаковская и Петра Некрасова.
Участники встречи разбились на группы и обсудили первые идеи. Многие из них оказались радикальными. Омичи предложили снести заброшенный торговый комплекс «Летур», сделать пешеходным отрезок улицы Либкнехта за Любочкой, убрать парковки, посадить больше деревьев и создать зоны отдыха.