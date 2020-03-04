Омичи предложили убрать популярную парковку в центре города

Подрядчик отремонтирует улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Партизанской до улицы Гагарина, площадь Дзержинского, сквер Павлика Морозова, улицу Партизанскую на участке от улицы Ленина до улицы Спартаковской, а также внутренний двор на улице Ленина, 14. Ранее «ИдеалСтрой» занималась благоустройством улиц Чокана Валиханова и Ленина, а также Любинского проспекта.