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Posted 2 марта 2020,, 17:00

Published 2 марта 2020,, 17:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский судья Евгений Балацырь, осудивший экс-чиновника Ровейна, умер в 51 год

2 марта 2020, 17:00
Накануне, 1 марта, ушел из жизни судья Октябрьского районного суда Омска Евгений Балацырь. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Судья скончался на 52-м году жизни за пределами Омска, пишет издание. О причинах смерти информации нет, но уточняется, что умер Балацырь скоропостижно.

Евгений Балацырь родился в Одесском районе Омской области, в 1994 году получил диплом Омского госуниверситета по специальности «юриспруденция». С 1993 по 2003 годы работал в прокуратуре Омской области, в январе 2003 года стал судьей Октябрьского райсуда Омска. В 2007 году его вновь назначили на должность без ограничения срока полномочий. Имел 5 квалификационный класс судьи, работал в уголовной коллегии Октябрьского суда.

Балацырь рассматривал несколько резонансных дел, в том числе в отношении бывшего замначальника УМВД России по Омской области Сергея Клевакина. Судья оправдал подсудимого, но приговор оспорили. Также в 2019 году Балацырь вынес приговор экс-главе Кормиловского района Иосифу Ровейну, убившему свою 36-летнюю супругу.

Прощание с судьей пройдет в среду, 4 марта, с 11 до 13 часов в ритуальном зале по ул. 10 лет Октября, 208-в.Похоронят Евгений Балацыря на Ново-Южном кладбище.

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