Омский судья Евгений Балацырь, осудивший экс-чиновника Ровейна, умер в 51 год

Евгений Балацырь родился в Одесском районе Омской области, в 1994 году получил диплом Омского госуниверситета по специальности «юриспруденция». С 1993 по 2003 годы работал в прокуратуре Омской области, в январе 2003 года стал судьей Октябрьского райсуда Омска. В 2007 году его вновь назначили на должность без ограничения срока полномочий. Имел 5 квалификационный класс судьи, работал в уголовной коллегии Октябрьского суда.