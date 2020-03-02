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Posted 2 марта 2020,, 10:51

Published 2 марта 2020,, 10:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На место Ткачука в Омский Горсовет прочат Виталия Путинцева

2 марта 2020, 10:51
На ближайшем заседании Омского Горсовета депутаты обсудят кандидатуру нового зампредседателя ОГС, место которого ранее занимал Андрей Ткачук. По информации «Коммерческих вестей», пост может занять Виталий Путинцев.

Издание сообщает, что кандидатуру Путинцева уже согласовали с губернатором Омской области. Теперь ее остается обсудить только с депутатами Омского Горсовета.

Сейчас Виталий Путинцев отвечает за комитет по вопросам ЖКХ и транспорта. Ранее он значился учредителем нескольких компаний, связанных с мусором, но продал все свои доли. В частности, Путинцев был учредителем ООО «Научно-производственный комплекс «Экоинжиниринг», ООО «ПК «Чистый город», ООО «Полигон ТБО», ООО «Спецпереработчик» и ООО «Чистый город — Омск». Теперь он значится учредителем только ТОС «Центральный- 3». Вероятно, избавление от долей связано с тем, что занимать должность зампреда ОГС будучи предпринимателем официально запрещено.

Место заместителя председателя горсовета освободилось в октябре прошлого года, когда предыдущий зампред Андрей Ткачук переехал в подмосковный город Долгопрудный. Там его назначили заместителем мэра по общим вопросам.

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