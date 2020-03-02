На место Ткачука в Омский Горсовет прочат Виталия Путинцева

Posted 2 марта 2020,, 10:51
Published 2 марта 2020,, 10:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Издание сообщает, что кандидатуру Путинцева уже согласовали с губернатором Омской области. Теперь ее остается обсудить только с депутатами Омского Горсовета.
Сейчас Виталий Путинцев отвечает за комитет по вопросам ЖКХ и транспорта. Ранее он значился учредителем нескольких компаний, связанных с мусором, но продал все свои доли. В частности, Путинцев был учредителем ООО «Научно-производственный комплекс «Экоинжиниринг», ООО «ПК «Чистый город», ООО «Полигон ТБО», ООО «Спецпереработчик» и ООО «Чистый город — Омск». Теперь он значится учредителем только ТОС «Центральный- 3». Вероятно, избавление от долей связано с тем, что занимать должность зампреда ОГС будучи предпринимателем официально запрещено.
Место заместителя председателя горсовета освободилось в октябре прошлого года, когда предыдущий зампред Андрей Ткачук переехал в подмосковный город Долгопрудный. Там его назначили заместителем мэра по общим вопросам.