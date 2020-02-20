За полтора месяца в Омской области зарегистрировалось более 3 тыс самозанятых

По словам замначальника отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС Татьяны Клюевой, с начала 2020 года самозанятыми в Омской области стали 3 203 человека, из которых 87% ранее не заявляли о своем бизнесе, то есть, вели его неофициально. В числе самозанятых оказались таксисты, парикмахеры, косметологи, юристы, рекламщики, специалисты в сфере ИТ-технологий, фотографы, кондитеры, репетиторы, фитнес-тренеры и те, кто сдает квартиру или другое помещение в аренду или оказывает услуги по ремонту.