За полтора месяца в Омской области зарегистрировалось более 3 тыс самозанятых

Posted 20 февраля 2020,, 17:00
Published 20 февраля 2020,, 17:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
С 2020 года Омская область стала одним из регионов-участников нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство в России и индивидуальная предпринимательская инициатива». В рамках этого проекта в форме эксперимента вводится специальных налоговый режим для тех, кто занимается небольшим бизнесом, а регистрировать ИП или юрлицо слишком сложно и дорого.
По словам замначальника отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС Татьяны Клюевой, с начала 2020 года самозанятыми в Омской области стали 3 203 человека, из которых 87% ранее не заявляли о своем бизнесе, то есть, вели его неофициально. В числе самозанятых оказались таксисты, парикмахеры, косметологи, юристы, рекламщики, специалисты в сфере ИТ-технологий, фотографы, кондитеры, репетиторы, фитнес-тренеры и те, кто сдает квартиру или другое помещение в аренду или оказывает услуги по ремонту.
Отмечается, что в регионе может быть около 55 тыс потенциальных самозанятых, и упрощение налоговой нагрузки и сведение к минимуму работы с документами подтолкнет омичей «выйти из сумрака».
В начале года Город55 разбирался, выведет ли налог на самозанятых омичей из сумрака. Изучить, как работает спецрежим, можно по этой ссылке.