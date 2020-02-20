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Posted 20 февраля 2020,, 17:00

Published 20 февраля 2020,, 17:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

За полтора месяца в Омской области зарегистрировалось более 3 тыс самозанятых

20 февраля 2020, 17:00
Омские налоговики озвучили, сколько жителей региона с начала года решили выйти из тени. Спустя полтора месяца в качестве самозанятых зарегистрировались более 3 тыс человек, пишет «ОмскРегион».

С 2020 года Омская область стала одним из регионов-участников нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство в России и индивидуальная предпринимательская инициатива». В рамках этого проекта в форме эксперимента вводится специальных налоговый режим для тех, кто занимается небольшим бизнесом, а регистрировать ИП или юрлицо слишком сложно и дорого.

По словам замначальника отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС Татьяны Клюевой, с начала 2020 года самозанятыми в Омской области стали 3 203 человека, из которых 87% ранее не заявляли о своем бизнесе, то есть, вели его неофициально. В числе самозанятых оказались таксисты, парикмахеры, косметологи, юристы, рекламщики, специалисты в сфере ИТ-технологий, фотографы, кондитеры, репетиторы, фитнес-тренеры и те, кто сдает квартиру или другое помещение в аренду или оказывает услуги по ремонту.

Отмечается, что в регионе может быть около 55 тыс потенциальных самозанятых, и упрощение налоговой нагрузки и сведение к минимуму работы с документами подтолкнет омичей «выйти из сумрака».

В начале года Город55 разбирался, выведет ли налог на самозанятых омичей из сумрака. Изучить, как работает спецрежим, можно по этой ссылке.

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