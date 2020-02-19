На суде по делу омского экс-депутата Калинина выступит «тайный свидетель»

Неизвестный свидетель уже дал показания, но согласился сотрудничать со следствием только на условиях анонимности. Во время суда, пишет издание, «тайный свидетель» будет отвечать на вопросы прокурора и адвокатов из другого помещения. Для изменения голоса будет использовано специальное оборудование. Однако по показаниям свидетеля фигуранты уголовного дела могут понять, кто выступает на суде, и потому его анонимность не будет иметь смысла.