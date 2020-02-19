На суде по делу омского экс-депутата Калинина выступит «тайный свидетель»

Posted 19 февраля 2020,, 10:12
Published 19 февраля 2020,, 10:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Неизвестный свидетель уже дал показания, но согласился сотрудничать со следствием только на условиях анонимности. Во время суда, пишет издание, «тайный свидетель» будет отвечать на вопросы прокурора и адвокатов из другого помещения. Для изменения голоса будет использовано специальное оборудование. Однако по показаниям свидетеля фигуранты уголовного дела могут понять, кто выступает на суде, и потому его анонимность не будет иметь смысла.
Напомним, уголовное дело в отношении омского бизнесмена и бывшего депутата горсовета Сергея Калинина возбудили из-за необоснованно высоких тарифов на услуги «Омскгоргаза» и ООО «Омскгазсеть». В плату для местных жителей включили стоимость транспортировки топлива и аренды оборудования.
Фигурантами дела значатся сам Калинин, Александр Орлов, Константин Марченко, Александр Буцин, Ольга Шеблова и Инна Пахотина. Их обвиняют по по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей. 15 июня этого года Калинина включили в реестр коррупционеров из-за счетов в иностранных банках.