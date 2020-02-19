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Posted 19 февраля 2020,, 10:12

Published 19 февраля 2020,, 10:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На суде по делу омского экс-депутата Калинина выступит «тайный свидетель»

19 февраля 2020, 10:12
В уголовном деле на омского предпринимателя Сергея Калинина обнаружились показания некоего «тайного свидетеля», который даст показания и на суде. Об этом «Коммерческим вестям» сообщил адвокат одного из обвиняемых по делу «Омскгоргаза».

Неизвестный свидетель уже дал показания, но согласился сотрудничать со следствием только на условиях анонимности. Во время суда, пишет издание, «тайный свидетель» будет отвечать на вопросы прокурора и адвокатов из другого помещения. Для изменения голоса будет использовано специальное оборудование. Однако по показаниям свидетеля фигуранты уголовного дела могут понять, кто выступает на суде, и потому его анонимность не будет иметь смысла.

Напомним, уголовное дело в отношении омского бизнесмена и бывшего депутата горсовета Сергея Калинина возбудили из-за необоснованно высоких тарифов на услуги «Омскгоргаза» и ООО «Омскгазсеть». В плату для местных жителей включили стоимость транспортировки топлива и аренды оборудования.

Фигурантами дела значатся сам Калинин, Александр Орлов, Константин Марченко, Александр Буцин, Ольга Шеблова и Инна Пахотина. Их обвиняют по по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей. 15 июня этого года Калинина включили в реестр коррупционеров из-за счетов в иностранных банках.

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