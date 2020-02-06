Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля 2020,, 08:51

Published 6 февраля 2020,, 08:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области 15 человек изолировали из-за коронавируса

6 февраля 2020, 08:51
Сегодня, 6 февраля, заместитель министра здравоохранения Ольга Богданова рассказала, что в Омском регионе нет случаев заражения коронавирусом, который распространяется из Китая, пишет Омскрегион.

Ни омичи, отдыхавшие в Азии, ни граждане КНР, приехавшие в регионе, не привезли опасный вирус. Также заместитель рассказала, что вероятность попадания опасного заболевания в регион существует.

Сейчас в целях профилактики 15 человек, которые недавно прибыли в Омск из Китая, находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Чтобы обезопасить себя от вируса, по словам Богдановой, нужно чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены.

Напомним, что в Омской области есть тест-система, позволяющая определить заражен ли пациент или нет, в течение нескольких часов. Сейчас в Омской области несколько школ закрыты на карантин из-за ОРВИ. Отменены временно массовые мероприятия.

#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15