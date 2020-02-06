В Омской области 15 человек изолировали из-за коронавируса

Сейчас в целях профилактики 15 человек, которые недавно прибыли в Омск из Китая, находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Чтобы обезопасить себя от вируса, по словам Богдановой, нужно чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены.