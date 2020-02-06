В Омской области 15 человек изолировали из-за коронавируса

Posted 6 февраля 2020,, 08:51
Published 6 февраля 2020,, 08:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ни омичи, отдыхавшие в Азии, ни граждане КНР, приехавшие в регионе, не привезли опасный вирус. Также заместитель рассказала, что вероятность попадания опасного заболевания в регион существует.
Сейчас в целях профилактики 15 человек, которые недавно прибыли в Омск из Китая, находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Чтобы обезопасить себя от вируса, по словам Богдановой, нужно чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены.
Напомним, что в Омской области есть тест-система, позволяющая определить заражен ли пациент или нет, в течение нескольких часов. Сейчас в Омской области несколько школ закрыты на карантин из-за ОРВИ. Отменены временно массовые мероприятия.