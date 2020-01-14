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Posted 14 января 2020,, 04:46

Published 14 января 2020,, 04:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экс-директора депимущества отказались восстанавливать на работе

14 января 2020, 04:46
9 января вступило в силу решение суда по иску Сергея Хорошилова к ДОССАФ Омской области. Экс-чиновник проработал в учреждении недолго, он не выдержал даже испытательного срока, пишет БОР55.

Причиной обращения в суд стал факт увольнения, но действия работодателя признали законными. Хорошилова не восстановили на работе. Ранее чиновник судился с работодателем из-за справок и процесс выиграл, но компенсация морального вреда оказалась символической – 1000 рублей.

Напомним, Сергей Хорошилов сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Занимая должность директора депимущества с 2012 по 2015 года, чиновник заключил договор купли-продажи участка площадью 2960 кв. метров. Ущерб составил 9 млн рублей.

#Омск сегодня#Общество
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