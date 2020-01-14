Экс-директора депимущества отказались восстанавливать на работе

Posted 14 января 2020,, 04:46
Published 14 января 2020,, 04:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Причиной обращения в суд стал факт увольнения, но действия работодателя признали законными. Хорошилова не восстановили на работе. Ранее чиновник судился с работодателем из-за справок и процесс выиграл, но компенсация морального вреда оказалась символической – 1000 рублей.
Напомним, Сергей Хорошилов сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Занимая должность директора депимущества с 2012 по 2015 года, чиновник заключил договор купли-продажи участка площадью 2960 кв. метров. Ущерб составил 9 млн рублей.