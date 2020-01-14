Экс-директора депимущества отказались восстанавливать на работе

Причиной обращения в суд стал факт увольнения, но действия работодателя признали законными. Хорошилова не восстановили на работе. Ранее чиновник судился с работодателем из-за справок и процесс выиграл, но компенсация морального вреда оказалась символической – 1000 рублей.