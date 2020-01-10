Омичам разрешили выйти на прогулки и не бояться выбросов

Posted 10 января 2020,, 06:49
Published 10 января 2020,, 06:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ранее Город55 писал о том, что с вечера 7 января жители сразу нескольких городских округов начали жаловаться на сильный химический запах и запах газа. Оказалось, что все это время омичи дышали этилбензолом (концентрация была превышена в 2.7 раза) и сероуглеродом (в 2.6 раза).
В ГУ МЧС России по Омской области горожанам рекомендовали не выходить на улицу без крайней необходимости, а также отказаться от проветривания помещений. Свежие данные регионального центра экологического мониторинга показали, что в воздухе не зафиксировали превышения ПДК. В ведомстве рассказали, что выходить на улицу можно без опасений.
«Конечно же, те концентрации, которые были выявлены центром мониторинга, они не опасны для жизни и здоровья населения. На улицу, конечно, выходить можно, — рассказала телеканалу начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлия Дойникова. — Но если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или вы все-таки чувствуете этот запах газа, не нужно лишний раз без особой надобности выходить. При ухудшении здоровья обязательно обращаться в медицинские учреждения».