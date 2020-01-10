Омичам разрешили выйти на прогулки и не бояться выбросов

«Конечно же, те концентрации, которые были выявлены центром мониторинга, они не опасны для жизни и здоровья населения. На улицу, конечно, выходить можно, — рассказала телеканалу начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлия Дойникова. — Но если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или вы все-таки чувствуете этот запах газа, не нужно лишний раз без особой надобности выходить. При ухудшении здоровья обязательно обращаться в медицинские учреждения».