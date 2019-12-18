Сергею Калинину дали ознакомиться с расследованным делом против него

Posted 18 декабря 2019,, 12:33
Published 18 декабря 2019,, 12:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Всем подозреваемым в деле о незаконном включении в тариф плату за аренду оборудования и транспортировку топлива дали ознакомиться с материалами следствия и выдали постановление о завершении расследования. Издание отмечает, что все фигуранты дела знакомятся с материалами, находясь в СИЗО. Именно поэтому бывшему омскому депутату Сергею Калинину продлили срок нахождения в изоляторе больше максимального.
Фигурантами дела значатся сам Калинин, Александр Орлов, Константин Марченко, Александр Буцин, Ольга Шеблова и Инна Пахотина. Их обвиняют по по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей. 15 июня этого года Калинина включили в реестр коррупционеров из-за счетов в иностранных банках.