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Posted 18 декабря 2019,, 12:33

Published 18 декабря 2019,, 12:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сергею Калинину дали ознакомиться с расследованным делом против него

18 декабря 2019, 12:33
Расследование дела «Омскгоргаза» подошло к концу, фигуранта дали ознакомиться с результатами расследования. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на Мосгорсуд.

Всем подозреваемым в деле о незаконном включении в тариф плату за аренду оборудования и транспортировку топлива дали ознакомиться с материалами следствия и выдали постановление о завершении расследования. Издание отмечает, что все фигуранты дела знакомятся с материалами, находясь в СИЗО. Именно поэтому бывшему омскому депутату Сергею Калинину продлили срок нахождения в изоляторе больше максимального.

Фигурантами дела значатся сам Калинин, Александр Орлов, Константин Марченко, Александр Буцин, Ольга Шеблова и Инна Пахотина. Их обвиняют по по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей. 15 июня этого года Калинина включили в реестр коррупционеров из-за счетов в иностранных банках.

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