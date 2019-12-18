Сергею Калинину дали ознакомиться с расследованным делом против него

Всем подозреваемым в деле о незаконном включении в тариф плату за аренду оборудования и транспортировку топлива дали ознакомиться с материалами следствия и выдали постановление о завершении расследования. Издание отмечает, что все фигуранты дела знакомятся с материалами, находясь в СИЗО. Именно поэтому бывшему омскому депутату Сергею Калинину продлили срок нахождения в изоляторе больше максимального.