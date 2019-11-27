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Posted 27 ноября 2019,, 09:24

Published 27 ноября 2019,, 09:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичка посвятила стихотворение спасенному из огня страусу

27 ноября 2019, 09:24
Накануне, 26 ноября, в омском Большереченском зоопарке едва не сгорел страус из-за замыкания проводки в вольере. Это вдохновило омичку написать стих, сообщает Омскрегион.

Внутри деревянного домика находилось две птицы, еще две гуляли на улице. Сначала появилась информация о гибели одной из птиц, но позже выяснилось, что страуса спасли ветеринары. Он лишь надышался дыма и упал в обморок.

Новость о гибели, а затем о чудесном спасении облетела не только омские, но и федеральные СМИ. История «воскрешения» птицы вдохновила омского поэта Елену Урманову на написание стихотворения:

Вокруг творится дичь и хаос,

Огонь пылает, валит дым.

«Погиб в пожаре бедный страус», -

Бесстрастно пресса говорит.

Народ готовит некрологи,

Собаки жалобно скулят…

Но, подождите! Нет, о боги!

Похоже, птицу воскресят!

Неужто со счетов не сбросил,

Себя не дал похоронить!

И не успел на воду вёсел Спустить Аид.

Подобно Фениксу из пепла

Вдруг страус пафосно восстал,

И вот ведь чудо! — не посмертно –

Героем стал.

И пусть широкими крылами

Господь его не одарил,

Наш страус гибели на грани

Над смертью гордо воспарил!»

Напомним, в преддверии новогодних праздников зоопарк объявил акцию «Игрушки для зверюшек». Омичей просят сдлеать сюрприз для обитателей. Для этого необходимо принести с собой новогодние подарки. Это могут быть вещи, с которыми обычно играют животные: обручи, канаты, резиновые или деревянные игрушки, качели и лесенки. Также несколько дней назад впали в спячку четыре медведя. Готовятся заснуть на несколько месяцев еще три медведя.

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