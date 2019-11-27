Омичка посвятила стихотворение спасенному из огня страусу

Posted 27 ноября 2019,, 09:24
Published 27 ноября 2019,, 09:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Внутри деревянного домика находилось две птицы, еще две гуляли на улице. Сначала появилась информация о гибели одной из птиц, но позже выяснилось, что страуса спасли ветеринары. Он лишь надышался дыма и упал в обморок.
Новость о гибели, а затем о чудесном спасении облетела не только омские, но и федеральные СМИ. История «воскрешения» птицы вдохновила омского поэта Елену Урманову на написание стихотворения:
Вокруг творится дичь и хаос,
Огонь пылает, валит дым.
«Погиб в пожаре бедный страус», -
Бесстрастно пресса говорит.
Народ готовит некрологи,
Собаки жалобно скулят…
Но, подождите! Нет, о боги!
Похоже, птицу воскресят!
Неужто со счетов не сбросил,
Себя не дал похоронить!
И не успел на воду вёсел Спустить Аид.
Подобно Фениксу из пепла
Вдруг страус пафосно восстал,
И вот ведь чудо! — не посмертно –
Героем стал.
И пусть широкими крылами
Господь его не одарил,
Наш страус гибели на грани
Над смертью гордо воспарил!»
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