Омичка посвятила стихотворение спасенному из огня страусу

Напомним, в преддверии новогодних праздников зоопарк объявил акцию «Игрушки для зверюшек». Омичей просят сдлеать сюрприз для обитателей. Для этого необходимо принести с собой новогодние подарки. Это могут быть вещи, с которыми обычно играют животные: обручи, канаты, резиновые или деревянные игрушки, качели и лесенки. Также несколько дней назад впали в спячку четыре медведя. Готовятся заснуть на несколько месяцев еще три медведя.