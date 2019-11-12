В ГИБДД назвали округ Омска, где чаще происходят смертельные ДТП

Posted 12 ноября 2019,, 11:49
Published 12 ноября 2019,, 11:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам начальника отдела ГИБДД УМВД России по Омску полковника полиции Андрея Миллера, ситуация продолжает оставаться сложной. В 2019 году произошло 1841 ДТП, в которых было травмировано 2462 человека, а погибло 58.
Большой рост аварий зафиксирован в Центральном округе, чаще насмерть сбивают пешеходов – в Советском. По месяцам самыми аварийными стали сентябрь и октябрь. При этом снизилось количество аварий, совершенных пьяными водителями. Выросло число ДТП с детьми.
По данным Андрея Миллера, большинство из происшествий происходит по причине неосторожности детей — 71 авария. В 2018 году таких ДТП было 42. Также в Омске 128 мест концентрации ДТП, из них 85 новые.
Снова причиной частых аварий стала реконструкция дорог, по ровным дорогам водители начинают ездить на высокой скорости. Также причиной аварий становятся припаркованные вдоль дорог автомобили.
Директор департамента транспорта Александр Вялков сообщил о том, что в мэрии обсуждается инициатива по оборудованию пассажирского транспорта автоматическими комплексами «Паркон».