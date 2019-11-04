Директор омской турфирмы, обманувшей туристов на 5 млн рублей, избавляется от бизнеса

Posted 4 ноября 2019,, 09:51
Published 4 ноября 2019,, 09:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ответчиком выступает ООО «Турмаркет» и Елена Карандина. Больше подробностей в документах суда не указано. Как сообщает «Бор55», Пецина пытается избавиться от доли в компании «Турмаркет», которая ранее принадлежала как раз Карандиной.
Елена Карандина в 2015 году открыла турфирму, была ее учредителем и непосредственным руководителем. В июне этого года она ушла с должности директора и продала долю в компании. Вероятно, покупательницей стала Елена Пецына.
Издание предполагает, что так Пецына пытается избавиться от многомиллионных исков на турфирму. Напомним, в июле этого года местный житель рассказал Городу55, что стал жертвой мошенничества со стороны турфирмы. Он рассказал, что передал лично директору 300 тыс рублей за путевку в Грецию и загранпаспорта семьи, а через некоторое время узнал, что женщина сбежала и ее разыскивает полиция.
На женщину возбудили уголовное дело, и вскоре она явилась с повинной. В полицию на нее пожаловались более 30 человек, в общей сложности они потеряли 5 млн рублей. В ее квартире и офисе турфирмы в начале октября силовики провели обыски. В конце октября двое истцов взыскали с турфирмы потраченные на несостоявшийся отпуск деньги.