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Posted 4 ноября 2019,, 09:51

Published 4 ноября 2019,, 09:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Директор омской турфирмы, обманувшей туристов на 5 млн рублей, избавляется от бизнеса

4 ноября 2019, 09:51
В Арбитражный суд Омской области поступил иск от директора турфирмы «Турмаркет» Елены Пециной. Она требует признать сделку о купле-продажи доли недействительной и применить последствия недействительной сделки.

Ответчиком выступает ООО «Турмаркет» и Елена Карандина. Больше подробностей в документах суда не указано. Как сообщает «Бор55», Пецина пытается избавиться от доли в компании «Турмаркет», которая ранее принадлежала как раз Карандиной.

Елена Карандина в 2015 году открыла турфирму, была ее учредителем и непосредственным руководителем. В июне этого года она ушла с должности директора и продала долю в компании. Вероятно, покупательницей стала Елена Пецына.

Издание предполагает, что так Пецына пытается избавиться от многомиллионных исков на турфирму. Напомним, в июле этого года местный житель рассказал Городу55, что стал жертвой мошенничества со стороны турфирмы. Он рассказал, что передал лично директору 300 тыс рублей за путевку в Грецию и загранпаспорта семьи, а через некоторое время узнал, что женщина сбежала и ее разыскивает полиция.

На женщину возбудили уголовное дело, и вскоре она явилась с повинной. В полицию на нее пожаловались более 30 человек, в общей сложности они потеряли 5 млн рублей. В ее квартире и офисе турфирмы в начале октября силовики провели обыски. В конце октября двое истцов взыскали с турфирмы потраченные на несостоявшийся отпуск деньги.

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