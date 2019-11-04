Директор омской турфирмы, обманувшей туристов на 5 млн рублей, избавляется от бизнеса

Издание предполагает, что так Пецына пытается избавиться от многомиллионных исков на турфирму. Напомним, в июле этого года местный житель рассказал Городу55, что стал жертвой мошенничества со стороны турфирмы. Он рассказал, что передал лично директору 300 тыс рублей за путевку в Грецию и загранпаспорта семьи, а через некоторое время узнал, что женщина сбежала и ее разыскивает полиция.