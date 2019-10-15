В Омской области на дне реки нашли «Ниву» с трупом в багажнике

Posted 15 октября 2019,, 12:10
Published 15 октября 2019,, 12:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Машину из реки вытащили сегодня, 15 октября. Как установило следствие, на берег мужчина в компании своих приятелей приехал 10 октября отдохнуть. Вечером местные жители стали разъезжаться, и пропавший мужчина также должен был вернуться домой, однако на связь после этого вечера он выходить перестал.
Его супруга обратилась в полицию 12 октября, и после ее заявления на место выехали следователи. На берегу Аркарки он нашли следы протектора, а через несколько дней водолазы нашли на дне автомобиль, на котором мужчина уехал из дома — «ВАЗ-21310», а в салоне машины находился человек.
После того, как машину вытащили, следователи установили, что в салоне находился пропавший житель Тары. По сообщению «Тарского Прииртышья», тело мужчины обнаружили в багажнике автомобиля, однако следователи утверждают, что мужчина, скорее всего, оказался там, когда пытался выбраться наружу из съехавшего в воду автомобиля.
«Предварительная причина смерти — утопление в воде. В ходе осмотра автомобиля выдвинута версия о том, что автомобиль съехал в воду, водитель пытался выбраться из машины через заднюю дверь, поскольку водительскую дверь заклинило, но не смог», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы исключить версию об убийстве.