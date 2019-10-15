В Омской области на дне реки нашли «Ниву» с трупом в багажнике

Его супруга обратилась в полицию 12 октября, и после ее заявления на место выехали следователи. На берегу Аркарки он нашли следы протектора, а через несколько дней водолазы нашли на дне автомобиль, на котором мужчина уехал из дома — «ВАЗ-21310», а в салоне машины находился человек.