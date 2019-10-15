Сергея Калинина оставили в столичном СИЗО до 13 декабря

Posted 15 октября 2019,, 12:55
Published 15 октября 2019,, 12:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей омского бизнесмена и бывшего депутата Сергея Калинина столичный суд удовлетворил 9 октября 2019 года. Теперь он пробудет в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» еще два месяца, до 13 декабря.
В этот же день будет ровно полтора года после задержания Калинина по делу о мошенничестве. Калинин является одним из фигурантов уголовного дела «Омскгоргаза». Он подозревается в организации преступной схемы «Омскгазсети», необоснованно включив в тариф плату за аренду оборудования и транспортировку топлива. Этими действиями компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей. 15 июня этого года Калинина включили в реестр коррупционеров из-за счетов в иностранных банках.