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Posted 15 октября 2019,, 12:55

Published 15 октября 2019,, 12:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сергея Калинина оставили в столичном СИЗО до 13 декабря

15 октября 2019, 12:55
Бывший депутат законодательного собрания Омской области проведет в СИЗО еще два месяца, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на Мосгорсуд.

Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей омского бизнесмена и бывшего депутата Сергея Калинина столичный суд удовлетворил 9 октября 2019 года. Теперь он пробудет в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» еще два месяца, до 13 декабря.

В этот же день будет ровно полтора года после задержания Калинина по делу о мошенничестве. Калинин является одним из фигурантов уголовного дела «Омскгоргаза». Он подозревается в организации преступной схемы «Омскгазсети», необоснованно включив в тариф плату за аренду оборудования и транспортировку топлива. Этими действиями компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей. 15 июня этого года Калинина включили в реестр коррупционеров из-за счетов в иностранных банках.

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