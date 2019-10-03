Выбросы. Планы по сокращению — АО «Омск РТС»

По информации руководителя, в экологическую дорожную карту предприятия на 2019 год входит снижение расхода угля на ТЭЦ-2 на 10% от фактического расхода топлива за 2017 год. В 2020 году планируется сократить на 15%, а в 2021 году еще на 22%. Снижение будет осуществлено за счет уменьшения числа часов работы двух угольных котлоагрегатов № 5 и № 6 и переключения тепловыработки на оборудование с более экологичным видом топлива.