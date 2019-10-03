Выбросы. Планы по сокращению — АО «Омск РТС»

Напомним, в 2018 году Омск попал в список 12 городов России с неблагополучной экологической ситуацией. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году снизить в этих городах совокупное количество выбросов на 20%. При участии Минприроды РФ и Росприроднадзора региональные власти разработали свои программы.
Омская программа «Чистый воздух» состоит из пяти частей: снижение выбросов от транспорта, создание системы мониторинга окружающей среды, рекультивация свалок, озеленение (зона ответственности региональных властей и муниципалитетов), а также сокращение выбросов вредных веществ от промышленных предприятий и теплоэнергетического комплекса.
В Омске в проект по снижению выбросов включены 10 предприятий и объектов теплоэнергетики (ранее они фигурировали в нашем спецпроекте «Трубы Омска»). Мы запросили у них программы по снижению загрязнений. Кто-то подробно расписал все мероприятия и затраты, кто-то сообщил о своих проектах, но намекнул, что их вряд ли получится исполнить, а кто-то проигнорировал запрос редакции.
Итак, начнем с того, кто не скрывает планы по улучшению качества воздуха, но пока опасается поставить свою подпись под перечнем мероприятий. Это АО «Омск РТС».
Предприятие и его выбросы
АО «Омск РТС» является дочерним подразделением АО «ТГК-11». У предприятия два основных производственных актива — ТЭЦ-2, расположенная по адресу Уральская, 2/2, и Кировская районная котельная по адресу 2-я Солнечная, 52, а также сеть магистральных тепловых сетей.
Обе котельные работают на природном газе. Различия в используемом резервном топливе: на Кировской котельной это мазут, а на ТЭЦ-2 — кузнецкий уголь, наиболее вредный для экологии вид топлива.
Ранее в рамках спецпректа «Трубы Омска» мы выяснили, что в результате производственной деятельности АО «Омск РТС» выбрасывает почти три десятка вредных веществ в атмосферу. Среди них наибольшие объемы дают выбросы оксида углерода — 17.2 тонны, диоксида азота — 465.7 тонны, диоксида серы 222.2 тонны, оксида азота — 75.7 тонны, сажи — 58.2 тонны и золы — 199.4 тонны. Такие объемы отходов вырабатываются компанией ежегодно.
Что планируется
Собственно, использование угля на ТЭЦ-2 оказывает наиболее пагубное влияние на окружающую среду. Согласно данным АО «Омск РТС», предоставленным по запросу Города55, предприятие рассчитывает в течение трех ближайших лет почти вполовину снизить использование угля на ТЭЦ-2 для выработки теплоэнергии.
«Планом предусмотрено мероприятие по уменьшению расхода кузнецкого угля на структурном подразделении „ТЭЦ-2“ АО „Омск РТС“, которое будет осуществлено без затрат за счет изменения баланса топлива в сторону природного газа. Уточняем, что основным топливом ТЭЦ-2 является природный газ, кузнецкий уголь — резервное топливо», — рассказал генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.
По информации руководителя, в экологическую дорожную карту предприятия на 2019 год входит снижение расхода угля на ТЭЦ-2 на 10% от фактического расхода топлива за 2017 год. В 2020 году планируется сократить на 15%, а в 2021 году еще на 22%. Снижение будет осуществлено за счет уменьшения числа часов работы двух угольных котлоагрегатов № 5 и № 6 и переключения тепловыработки на оборудование с более экологичным видом топлива.
Таким образом, общее снижение использования твердого топлива составит 47%, а выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от уровня 2017 года уменьшатся на 0.04 тыс тонны, или на 20% к 2021 году.
Стоит отметить, что ТЭЦ-2 — старейшая теплоэлектроцентраль Омска (введена в эксплуатацию в 1941 году). Объект поставляет теплоэнергию потребителям Октябрьского и Ленинского районов города. В 90-х годах котельное оснащение ТЭЦ-2 было переоборудовано на сжигание природного газа, но угольные котлы продолжают оставаться в работе.
Экологическое соглашение
АО «Омск РТС» входит в список экологических «отказников» как на региональном, так и на федеральном уровне. Поясним, во-первых, предприятие не вошло в комплексную областную программу по пресечению выбросов и отказалось от подписания экологического соглашения с министерством природных ресурсов и экологии Омской области по допуску контролирующих инспекций на свою территорию.
А во-вторых, наряду с «ТГК-11», ПАО «Омскшина» АО «Омскоблгаз», АО «Транснефть — Западная Сибирь», не подписало соглашение с Минприроды России, Росприроднадором и правительством Омской области по реализации мероприятий федерального проекта Чистый воздух».
Почему договор с федеральными структурами по исполнению «Чистого воздуха» находится в подвешенном состоянии, в компании уточнять не стали, отметив лишь, что вопрос подписания находится на согласовании сторон.
В то же время, по информации из АО «ТГК-11» («Омск РТС» находится под управлением «ТГК-11») они отказались от подписания соглашения с Минприроды РФ из-за неясности с федеральной долей финансирования экологических мероприятий.
Финансовое обеспечение реализации федерального проекта в Омской области
В задачи федерального проекта «Чистый воздух» входит реализация мероприятий по снижению не менее чем на 20% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 крупных промышленных центрах страны: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
Программу по пресечению выбросов в Омске планируется финансировать из трех источников: из федерального бюджета, областного бюджета и за счет средств компаний-участников. С областными деньгами и частными инвестициями компаний все ясно — они уже заложены в соответствующие бюджеты. Однако нет понимания, каким будет механизм предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проекта «Чистый воздух».
Напомним, на проект «Чистый воздух» Омску из федерального бюджета планируется выделить 6.8 млрд рублей до 2024 года. Большую часть этой суммы рассчитывает получить АО «ТГК-11». При отсутствии средств целевые показатели ТГК-11 вряд ли будут исполнены.
Для справки. Согласно паспорту федерального проекта «Чистый воздух», в 2019 году Омск должен получить из федеральной казны 229 млн рублей, в следующие два года — почти по 700 млн рублей, в 2022–2023 годах ежегодная субсидия увеличивается до 1,3 млрд рублей, а в 2024 — почти до 2 млрд рублей.