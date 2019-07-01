Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК 2 мг/м3
Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань, происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории. Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)
ПДК 5 мг/м3
Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань, происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории. Азотная кислота
ПДК 2 мг/м3
Пары азотной кислоты вызывают раздражение дыхательных путей, разрушение зубов, конъюнктивиты и поражение роговицы глаза. При попадании внутрь организма человека вызывает жгучие боли в пищеводе и желудке, неукротимую рвоту, двигательное возбуждение и затрудненное дыхание. Возможны смертельные случаи от шока, асфиксии от отека гортани, перитонита и поражения верхних дыхательных путей или легких. Алюминий
ПДК 6/2 мг/м3
При длительном воздействии алюминия на организм человека возникают судороги, снижается концентрация внимания, ухудшается память, возникает депрессия, нарушается координация движений. При остром отравлении проявляется заторможенность, возможна потеря сознания и развитие коматозного состояния. При хронической интоксикации – заикание и нарушение произвольных двигательных навыков. Аммиак
ПДК 20 мг/м3
При высоких дозах аммиак вызывает смерть человека. При отравлении возникают нарушения со стороны нервной системы–дезориентация, тремор, нервный тик, головокружение, снижение интеллекта, амнезия, возможны утрата слуха, падение зрения, конъюнктивит, предрасположенность к туберкулезу, возникновение опухолей. Ацетальдегид
ПДК 5 мг/м3
Симптомы похожи на тяжелое похмелье. Ацетальдегид в 10–30 раз токсичнее самого алкоголя. Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК -/0,00015 мг/м3
Является канцерогеном и мутагеном. Имеет способность накапливаться в организме. Вызывает рак у экспериментальных животных при любых способах введения. Бензин
ПДК 300/100 мг/м3
Тяжелым считается отравление при принятии более 50 мл бензина внутрь. Вызывает рвоту, понос, головную боль, головокружение, эйфорию, опьянение, возбуждение, судороги, пониженную температуру тела и галлюцинации. Бутан
ПДК 900/300 мг/м3
Вызывает головную боль, слезотечение, общую слабость, сердечную боль, головокружение, сонливость. При тяжелой форме интоксикации – поражение сердечной мышцы и головного мозга, отечность легких. Бутилацетат
ПДК 200/50 мг/м3
Раздражает глаза и слизистые оболочки организма. Возникают жалобы на незначительное раздражение горла и глаз. При приеме внутрь более 50 мл вещества человек умирает. Гидрофторид /в пересчете на фтор/
ПДК 0,5/0,1 мг/м3
При попадании на кожу вызывает пузырьковые дерматиты. Пары вызывают раздражение верхних дыхательных путей. При высоких концентрациях возможны раздражение слизистых носа, полости рта, гортани и бронхов, сердечно-сосудистые повреждения, функциональные заболевания печени, нефропатия. Смерть наступает в результате поражения легких (кровоизлияния и отек). Гидрохлорид
ПДК 5 мг/м3 Дибутилбензол
ПДК 1,5/0,5 мг/м3 Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК 10 мг/м3
Вызывает смерть вследствие кислородного голодания, которое вызывается блокированием тканевого дыхания в связи с угнетением клеточных окислительно-восстановительных процессов. Начинают отказывать нервная система, органы дыхания и пищеварения. Отравленные жалуются на головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, снижение памяти, чиханье, кашель и стеснение дыхания. Характерны конъюнктивит и светобоязнь. Сложность выявления отравления в том, что происходит потеря обоняния. диЖелезо триоксид
ПДК -/6 мг/м3
Первыми симптомами становятся рвота и понос. Температура тела поднимается до 38,5 градусов. Проявляются сонливость, артериальная гипотония, метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении – судороги, кома, отек легких, легочное кровотечение, шок. Диметилбензол
ПДК 150/50 мг/м3 диНатрий карбонат
ПДК 2 мг/м3
Из-за отека горла возникают проблемы с дыханием. Отравление сопровождается диареей, слюнотечением, раздражением глаз, охриплостью, пониженным давлением, шоком, раздражением кожи и рвотой. Зола
ПДК -/4 мг/м3 Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка)
ПДК 2 мг/м3 Керосин
ПДК 600/300 мг/м3
Вызывает рвоту, понос, головную боль, головокружение, эйфорию, опьянение, возбуждение, судороги, пониженную температуру тела и галлюцинации. Марганца оксиды /в пересчете на марганец диоксид/
ПДК 0,3 мг/м3
Вещество нарушает работу печени. При остром отравлении развиваются острый бронхит, назофарингит, головная боль, спутанность сознания, галлюцинации и другие психотические нарушения. На ранней стадии отравления диагностируются раздражительность, эмоциональная лабильность, эйфория, агрессивность или подозрительность, быстрая утомляемость не только при физической, но и при умственной нагрузке, нарушения сна. Вызывает судороги конечностей, которые часто путают с болезнью Паркинсона. Метан
ПДК 7000 мг/м3
Первые признаки–головокружение, учащение дыхания, а также плохая координация движений. Впоследствии возможны осложнения на мозг и сердце. Метилбензол
ПДК 150/50 мг/м3
Отравление. Опьянение происходит после нескольких вдыханий. Эйфория и галлюцинации длится недолго, сменяются острой головной болью с ощущением сжатия головы, тяжестью дыхания и тошнотой. Токсическое отравление может привести к остановке сердца. Часто смерть наступает из-за синдрома внезапной рефлекторной остановки дыхания. Олово
ПДК 1/0,2 мг/м3
Отравление. Начинает проявляться запорами, головными болями, головокружением, расстройством зрения, раздражением на коже. Снижается аппетит, во рту возникает металлический привкус. Позднее возникает кишечная колика. На деснах появляется сине-черная обводка. Пропан-2-он (Ацетон)
ПДК 800/200 мг/м3
Начинаются головокружение, кашель, тошнота, рвота, раздражение кожи, температура, нервное возбуждение, аритмия, боль. В отдельных случаях возможно онемение конечностей. Пыль растительного и животного происхождения
ПДК -/4 мг/м3
На коже возникает зуд, покраснение. Пыли химических веществ способны вызывать припухлость и появление язвочек. Пневмокониозом называют совокупность всех пылевых заболеваний легких. Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/
ПДК -/0,05 мг/м3
Отравление. При высоких дозах вызывает поражения мозга и центральной нервной системы, возможны кома и судороги. Наиболее опасен для детей. У выживших после отравления диагностировали задержки психического развития и поведенческие расстройства. Сера диоксид
ПДК 10 мг/м3
Симптомами отравления серой являются насморк, кашель, охриплость, першение в горле и своеобразный привкус во рту. При сильном отравлении возникает удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота и острый отек легких. Серная кислота
ПДК 1 мг/м3
При вдыхании паров вызывает поражение дыхательных путей, кожи, слизистой оболочки, затруднение дыхания, кашель. Нередко возникают ларингит, трахеит и бронхит. Смертельная доза при принятии внутрь 5 мг вещества. Сольвент нафта
ПДК 300/100 мг/м3
Симптомы похожи на алкогольную интоксикацию, однако коматозное состояние не достигает большой глубины. Слизистая глотки и рта отечна и воспалена. Возможны обмороки и сильная головная боль
Тетрахлорметан
ПДК 20/10 мг/м3
В организм проникает через органы дыхания и кожу, оказывает воздействие на центральную нервную систему. В первую очередь поражаются печень и почки. При острых отравлениях – головная боль, головокружение, слабость, тошнота и рвота. Вследствие отравления парами могут развиваться язва двенадцатиперстной кишки, некрозы поджелудочной железы, анемия, лейкоцитоз, изменения в миокарде, острый психоз, желтая атрофия печени и цирроз. Трихлорметан (Хлороформ)
ПДК 10/5 мг/м3
Вызывает обратимый паралич всех жизненных функций. На коже возникают жжение и краснота. Проглатывание вещества ведет к тяжелому поражению желудка, кровавой рвоте и поносам. Вдыхание паров приводит к нарушениям дыхания и сердечного ритма. При острых отравлениях возможны дистрофические изменения в миокарде, цирроз и атрофия печени. Уайт-спирит /в пересчете на С/
ПДК 900/300 мг/м3
Пострадавшие жалуются на системные головокружения, распирающие головные боли, снижение работоспособности, резкую смену настроения, речь плохо разборчива и спутана, галлюцинации, при значительном поражении головного мозга человек впадает в кому. В области желудка и по направлению пищевода возникает чувство жжения. При хроническом отравлении – желтушность кожи и боли в правом подреберье. Уменьшается количество мочи, возникают отеки. Углерод (Сажа)
ПДК 0,15 мг/м3
Сразу диагностируется плохо из-за того, что сажа сорбирует в себе другие токсичные компоненты и переносит их в легкие при вдыхании. В организме происходит обратный процесс – десорбция. Углерод оксид
ПДК 20 мг/м3
Чаще всего возникает головная боль. У пострадавших наблюдается тошнота, рвота, нарушения равновесия и ориентации, усталость, утомляемость, тахикардия, нарушения сердечного ритма, снижение артериального давления. Возможны потеря сознания и кома. Кожа имеет бледно-синий оттенок. Формальдегид
ПДК 0,5 мг/м3
В хронических формах вызывает аллергию, постоянный кашель, раздражение глаз, носа, горла и приступы астмы. Нарушается сон, появляется дрожь, происходит потеря веса. Головные боли сопровождаются расстройством зрения и координации. Возникает нарушение потоотделения и регуляции температуры тела.Циклогексанон
ПДК 30/10 мг/м3
Раздражает глаза, нос и горло. Зафиксированы случаи коллапса при попадании внутрь вещества, затем коматозное состояние. Перед смертью у человека были отмечены тяжелая эрозия слизистой оболочки в задней части глотки, олигурия, гепатотоксичность и эрозивный гастрит. Этановая кислота
ПДК 5 мг/м3
Общими симптомами являются сгущение крови, ацидоз, гемолиз эритроцитов, гемоглобинурия, острая почечная недостаточность, поражение печени, нарушение свертываемости крови, токсический ожоговый шок. Этанол (этиловый спирт)
ПДК 2000/1000 мг/м3
Воздействие на кору головного мозга вызывает состояние опьянения с характерным алкогольным возбуждением. В больших дозах вызывает эффект наркоза. При отравлении характерны тошнота, рвота и дегидратация. При обычном опьянении снижается внимание и страдает память. Появляются дефекты мышления, суждений, дефекты ориентировки, самоконтроля, утрачивается критическое отношение к себе и окружающим событиям. В больших дозах наступает угнетение и сон. Этилацетат
ПДК 200/50 мг/м3
Основные симптомы – головные боли, раздражение слизистых оболочек носа и конъюнктивиты. Учащается сердцебиение, кружится голова, нарушается работа желудочно-кишечного тракта, возникает анемия. В редких случаях может наблюдаться сенсибилизация слизистых оболочек и сыпь на коже. Этилмеркаптан
ПДК 1 мг/м3
Вызывает головную боль, понос, рвоту, боли в животе. Еще одними признаками отравления одорантом являются затрудненное дыхание, сонливость, потеря сознания. 2–Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля)
ПДК 30/10 мг/м3
При вдыхании возникает головная боль, головокружение, чувство опьянения. Координация движения нарушается, в горле начинает першить. При попадании внутрь организма возможны тошнота, рвота и боли в животе. При тяжелых случаях - одышка, судороги, потеря сознания.