В Омске директор «Центра торговли пивом» пойдет под суд

Posted 19 сентября 2019,, 12:13
Published 19 сентября 2019,, 12:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Бизнесмена подозревают в мошенничестве на крупную сумму и преднамеренном банкротстве. В 2015 году предприниматель получил кредиты на развитие фирмы. Общая сумма составила 114.3 млн рублей, средства были похищены.
По версии следствия, бизнесмен знал о том, что не сможет расплатиться с долгами, из-за чего продал большую часть имевшейся продукции, а деньги скрыл. В 2016 году несостоятельными были признаны ООО «Партнер», ООО «Гарант-Алко», ООО «ТК «Мир напитков». Дело передали судье Евгению Зубрилову 4 сентября.