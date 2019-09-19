В Омске директор «Центра торговли пивом» пойдет под суд

По версии следствия, бизнесмен знал о том, что не сможет расплатиться с долгами, из-за чего продал большую часть имевшейся продукции, а деньги скрыл. В 2016 году несостоятельными были признаны ООО «Партнер», ООО «Гарант-Алко», ООО «ТК «Мир напитков». Дело передали судье Евгению Зубрилову 4 сентября.