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Posted 19 сентября 2019,, 12:13

Published 19 сентября 2019,, 12:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске директор «Центра торговли пивом» пойдет под суд

19 сентября 2019, 12:13
Октябрьский районный суд принял на рассмотрение уголовное дело, возбужденное в отношении учредителя и директора ООО «Центр торговли пивом» 55-летнего Бахаджана Альжанова, являвшегося дистрибьютером пивзавода «Балтика» в Омском регионе, пишут «Коммерческие вести».

Бизнесмена подозревают в мошенничестве на крупную сумму и преднамеренном банкротстве. В 2015 году предприниматель получил кредиты на развитие фирмы. Общая сумма составила 114.3 млн рублей, средства были похищены.

По версии следствия, бизнесмен знал о том, что не сможет расплатиться с долгами, из-за чего продал большую часть имевшейся продукции, а деньги скрыл. В 2016 году несостоятельными были признаны ООО «Партнер», ООО «Гарант-Алко», ООО «ТК «Мир напитков». Дело передали судье Евгению Зубрилову 4 сентября.

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