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Posted 18 сентября 2019,, 14:53

Published 18 сентября 2019,, 14:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В развитие транспортной системы Ленобласти инвестируют 2,3 миллиарда рублей

18 сентября 2019, 14:53
Из федерального бюджета на развитие метрополитена Санкт-Петербурга будет выделено более 2,3 миллиардов рублей уже в 2020 году. Данная информация была озвучена на правительственном совещании в северной столице.

Как сообщает издание ФедералПресс, готовность к финансированию проектов в области инфраструктуры Петербурга подтвердил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на данный момент на территории Ленинградской области, в Кудрово, проходит строительство второй станции метро за пределами КАД. Кроме того, проект строительства Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена планируется представить уже к осени следующего года. сумма контракта оценивается в 11,5 миллионов рублей.

#Экономика
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