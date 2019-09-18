В развитие транспортной системы Ленобласти инвестируют 2,3 миллиарда рублей

Как сообщает издание ФедералПресс, готовность к финансированию проектов в области инфраструктуры Петербурга подтвердил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на данный момент на территории Ленинградской области, в Кудрово, проходит строительство второй станции метро за пределами КАД. Кроме того, проект строительства Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена планируется представить уже к осени следующего года. сумма контракта оценивается в 11,5 миллионов рублей.