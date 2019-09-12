Омское отделение КПРФ встало на сторону местного штаба Навального

Posted 12 сентября 2019, 11:47
Published 12 сентября 2019, 11:47
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
«Мы протестуем против полицейского произвола! До какой поры можно позволять Росгвардии не защищать народ, а защищать от народа? Наш товарищ задержан, и мы этого так не оставим», — говорится в официальном паблике омского отделения КПРФ. Что именно намерены делать представители партии, не говорится.
Напомним, сегодня, 12 сентября, в квартирах нескольких руководителей омского штаба Навального, в том числе в доме Даниила Чебыкина, прошли обыски. Дома навальновцев в этот день обыскивают в 30 городах России в рамках расследования дела о махинациях с криптовалютами, в которых подозревают НКО «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. По мнению силовиков, «ФБК» получил от неустановленных лиц 75.6 млн рублей, приобретенных заведомо преступным путем. Навальновцы же утверждают, что связи между штабами в разных городах и «ФБК» нет.
Отметим, накануне единого дня голосования в Омске прошел совместный тренинг штаба оппозиционера Алексея Навального и коммунистов.