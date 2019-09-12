Омское отделение КПРФ встало на сторону местного штаба Навального

Напомним, сегодня, 12 сентября, в квартирах нескольких руководителей омского штаба Навального, в том числе в доме Даниила Чебыкина, прошли обыски. Дома навальновцев в этот день обыскивают в 30 городах России в рамках расследования дела о махинациях с криптовалютами, в которых подозревают НКО «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. По мнению силовиков, «ФБК» получил от неустановленных лиц 75.6 млн рублей, приобретенных заведомо преступным путем. Навальновцы же утверждают, что связи между штабами в разных городах и «ФБК» нет.