В Омской области подвели итоги голосования

Posted 9 сентября 2019, 02:02
Published 9 сентября 2019, 02:02
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно данным Избирательной комиссии по Омской области, по Советскому округу города Омска мандат Сергея Калинина забрал Ярослав Казаченко, набравший 180 голосов. С разрывом в один голос от него отстал ближайший конкурент от КПРФ Владимир Виниченко.
По Кормиловскому округу, где депутатом был Шушубаев, большинство голосов набрала Светлана Энверова, оставив далеко позади своих конкурентов, — ей отдали предпочтение 9312 избирателей. Мандат Варжина (Тюкалинский район) отошел Владимиру Спинову. За него проголосовали 11050 избирателей.
В Омском городском Совете на довыборах по избирательному округу № 11, где мандат оказался вакантным после смерти депутата от Оплота Рината Карымова, победу одержал Юрий Арчибасов. Его выбрали 2758 омичей. С более чем тысячным отставанием за ним шел ближайший конкурент коммунист Анатолий Казак (1648 голосов). Представитель Оплота Глеб Летягин набрал 1299 голосов.
Обновлено: из-за ошибки председателя одного из УИКов были пересчитаны все голоса на бывшем округе Калинина. По последним предварительным данным, лидирует Виниченко. Окончательные итоги будут объявлены позже.