В Омской области подвели итоги голосования

В Омском городском Совете на довыборах по избирательному округу № 11, где мандат оказался вакантным после смерти депутата от Оплота Рината Карымова, победу одержал Юрий Арчибасов. Его выбрали 2758 омичей. С более чем тысячным отставанием за ним шел ближайший конкурент коммунист Анатолий Казак (1648 голосов). Представитель Оплота Глеб Летягин набрал 1299 голосов.