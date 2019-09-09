gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2019, 02:02

Published 9 сентября 2019, 02:02

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области подвели итоги голосования

В Омской области подвели итоги голосования

9 сентября 2019, 02:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 8 сентября, в Омской области прошли голосования на дополнительных выборах Законодательного Собрания Омской области и в Омский городской Совет. Явка избирателей, по данным на 18 часов прошлого дня, составила почти 26% и более 13% соответственно.

Согласно данным Избирательной комиссии по Омской области, по Советскому округу города Омска мандат Сергея Калинина забрал Ярослав Казаченко, набравший 180 голосов. С разрывом в один голос от него отстал ближайший конкурент от КПРФ Владимир Виниченко.

По Кормиловскому округу, где депутатом был Шушубаев, большинство голосов набрала Светлана Энверова, оставив далеко позади своих конкурентов, — ей отдали предпочтение 9312 избирателей. Мандат Варжина (Тюкалинский район) отошел Владимиру Спинову. За него проголосовали 11050 избирателей.

В Омском городском Совете на довыборах по избирательному округу № 11, где мандат оказался вакантным после смерти депутата от Оплота Рината Карымова, победу одержал Юрий Арчибасов. Его выбрали 2758 омичей. С более чем тысячным отставанием за ним шел ближайший конкурент коммунист Анатолий Казак (1648 голосов). Представитель Оплота Глеб Летягин набрал 1299 голосов.

Обновлено: из-за ошибки председателя одного из УИКов были пересчитаны все голоса на бывшем округе Калинина. По последним предварительным данным, лидирует Виниченко. Окончательные итоги будут объявлены позже.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика