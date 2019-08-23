Омбудсмен Касьянова посоветовала омичам не сдавать деньги в школы и детсады

Posted 23 августа 2019,, 13:53
Published 23 августа 2019,, 13:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Касьянова сообщила, что с начала года от населения она получила 44 жалобы, связанные со сферой образования. 42 из них поступили от жителей Омска, остальные две - из муниципальных районов. При этом 29 из общего количества касались именно добровольно-принудительных взносов. Зачастую с родителей требуют деньги за тетради и учебную литературу, однако в этом году все необходимые учебные пособия, по ее словам, куплены за счет бюджета, и собирать за них деньги с родителей незаконно.
Уполномоченный допустила возможность, что такие поборы связаны далеко не с нехваткой учебников, а с тем, что школе просто нужно собрать с родителей определенное количество денег. Однако на какие нужны пойдут эти деньги, не всегда понятно.
«Родителям рекомендую не сдавать деньги. Мое убеждение, что инициатива о замене имеющихся парт или стульев на более современные должна исходить от родителей, но никак не от администрации учебного заведения», — приводит слова Касьяновой издание. Омбедсмен также отметила, что у всех родителей разные финансовые возможности, и на отношение к детям отказ покупать что-то для школы или сада влиять не должен.
Аналогичная ситуация и с ремонтом школ. Омбудсмен заверила, что школам выделяется достаточно денег для замены окон, кровли и отопления, и брать за это деньги с родителей руководство школ и детсадов не должно. Если же родители пожелают приобрести что-то для учебного заведения, то это должно быть оформлено соответствующим образом. Уполномоченный по правам человека также напомнила, что охрану детсадов и школ должны обеспечивать учебные заведения, и платить за нее родители не обязаны.