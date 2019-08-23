Омбудсмен Касьянова посоветовала омичам не сдавать деньги в школы и детсады

Касьянова сообщила, что с начала года от населения она получила 44 жалобы, связанные со сферой образования. 42 из них поступили от жителей Омска, остальные две - из муниципальных районов. При этом 29 из общего количества касались именно добровольно-принудительных взносов. Зачастую с родителей требуют деньги за тетради и учебную литературу, однако в этом году все необходимые учебные пособия, по ее словам, куплены за счет бюджета, и собирать за них деньги с родителей незаконно.