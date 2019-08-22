В ответ на бойкот «безнала» в маршрутках перевозчики обвинили водителей в воровстве

«Ни на одной машине мы такого не нашли. Может быть, кто-то и написал из водителей. Они получают деньги каждый день: сколько-то сдают, остальное себе, это не секрет. Просто воровать меньше стали, сейчас нельзя сказать, что я никого не провез. У нас единственных висит объявление в машинах, что, если вам не пробили по банковской карте или „Омке“, то можете ехать бесплатно. Водители этим недовольны. Может, кто-то из них написал это объявление. Вообще задолженностей по зарплате у нас никаких нет», — заявил Войтенко.