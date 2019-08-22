В ответ на бойкот «безнала» в маршрутках перевозчики обвинили водителей в воровстве

Фото объявления опубликовали вчера в группе «Омск Live». В нем говорилось: «Уважаемые пассажиры! В связи с тем, что лицензиаты ИП Войтенко А.М. и руководитель Артемьев Н.В. не перечисляют нам деньги за оплаченный вами проезд по картам (банковским, транспортным), убедительная просьба рассчитываться наличными 25 рублей. Без общественной огласки мы бессильны!» Позже автор поста написал, что водителям еще не полностью выплатили зарплату за июнь, а на эти деньги перевозчики якобы обновляют автопарк, чтобы сохранить за собой «козырные» маршруты № 500 и 414.
Город55 связался с обоими указанными в объявлении предпринимателями. И Артемьев, и Войтенко заявили, что задолженности по зарплате нет, а объявление — следствие борьбы водителей за «черный нал».
«У нас на маршруте все спокойно, все машины в линии, зарплаты все получают согласно трудовому договору. Объявление было в интернете — в машине его никто не видел. Это фейк, который гуляет в сети, и говорит он о том, что происходит борьба водителей частных компаний. Они привыкли себе деньги каждый день забирать, их не устраивает безналичная оплата. Отторжение водителей проявилось в форме такого объявления. Все вызвано изменениями в транспортном рынке, которыми недовольны водители. Они пытаются сделать еще один бизнес внутри бизнеса», — рассказал учредитель ООО «Автодор» Николай Артемьев.
Индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко тоже считает, что реальной основы у объявления нет. По его словам, маршрутчики недовольны тем, что с введение «безнала» стало сложнее получать деньги мимо кассы.
«Ни на одной машине мы такого не нашли. Может быть, кто-то и написал из водителей. Они получают деньги каждый день: сколько-то сдают, остальное себе, это не секрет. Просто воровать меньше стали, сейчас нельзя сказать, что я никого не провез. У нас единственных висит объявление в машинах, что, если вам не пробили по банковской карте или „Омке“, то можете ехать бесплатно. Водители этим недовольны. Может, кто-то из них написал это объявление. Вообще задолженностей по зарплате у нас никаких нет», — заявил Войтенко.
Что касается обновления автопарка, то, действительно, на популярные маршруты поставили большие автобусы вместо машин малого класса. Войтенко предполагает, что недовольны могут быть и конкуренты, и водители, которых перевели с «хлебных» маршрутов. Кто именно стал автором объявления, перевозчик не смог выяснить.
Отметим, деньги с оплаты безналичными платежами через «Пассажирсервис» перечисляются перевозчикам — владельцам лицензии, а те уже выплачивают зарплату водителям. Маршрутчики часто жалуются, что их не устраивает такая система.