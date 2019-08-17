Потерявшегося в омской тайге мальчика нашли по «птичьим звукам» — волонтеры

«Нам достались четверо очень сильных мужчин из Росгвардии, которые были готовы идти через эти болота и с успехом их проходили. Мы пробили одно болото, прошли какое-то количество метров и услышали звук, похожий на птичий. Группа была немедленно остановлена, и мы передали по рации в штаб, что работаем „на отклик“. Ребенок не звал никого поначалу, а издавал какие-то птичьи звуки. На имя он не реагировал, а на слово „сыночек“, которое я кричала, он отозвался: „Мама! Мама!“ Тогда мы взяли направление на звук и через 10 минут оказались у ребенка», — цитирует «Омскрегион» старшего поискового группы «Лизы Алерт» Татьяну Филиппову (Фиил).