Потерявшегося в омской тайге мальчика нашли по «птичьим звукам» — волонтеры

Posted 17 августа 2019,, 08:33
Published 17 августа 2019,, 08:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Мальчик, вероятно, перемещался по лесу, и в том «квадрате», где его нашли, его могло раньше не быть. Не исключено, что он шел на свет большого фонаря, который две ночи работал в поисковом штабе. Зону поисков корректировали по находкам: сначала был обнаружен детский след, на следующий день в 700 метрах от места пропажи нашли кепку. Спустя два часа мальчик был найден группой поисковиков и росгвардейцев.
«Нам достались четверо очень сильных мужчин из Росгвардии, которые были готовы идти через эти болота и с успехом их проходили. Мы пробили одно болото, прошли какое-то количество метров и услышали звук, похожий на птичий. Группа была немедленно остановлена, и мы передали по рации в штаб, что работаем „на отклик“. Ребенок не звал никого поначалу, а издавал какие-то птичьи звуки. На имя он не реагировал, а на слово „сыночек“, которое я кричала, он отозвался: „Мама! Мама!“ Тогда мы взяли направление на звук и через 10 минут оказались у ребенка», — цитирует «Омскрегион» старшего поискового группы «Лизы Алерт» Татьяну Филиппову (Фиил).
Отметим, один из участников поисковой группы рассказал Городу55, что говорить слово «сын» Татьяне посоветовал именно сотрудник правоохранительных органов.
Мальчик забрался вглубь болота и по колено стоял в жиже. Первое, что он сказал: «Хочу пить». Волонтеры с силовиками, находясь по грудь в воде, вытащили его в сухое место, завернули в спасодеяло и пытались согреть.
По словам регионального представителя «Лизы Алерт» Рады Маевской, в первый день, когда работали в основном неподготовленные добровольцы, многие проходили мимо болот. Это советовали и некоторые службы, считая, что мальчик не пойдет в болото и не будет стоять в воде.
«Поэтому в первый день, действительно, были некачественно закрытые квадраты — потому что люди элементарно боялись замочить ноги», — сказала она.
Напомним, мальчика нашли на третий день поисков. Его жизни ничего не угрожает, вчера ребенка перевели из палаты реанимации Большереченской ЦРБ в общую, где с ним находятся родители. С ним работает психолог.