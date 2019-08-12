Вице-президент ФХР: резвящийся в Балашихе «Авангард» от Омска очень далеко

Posted 12 августа 2019,, 01:32
Published 12 августа 2019,, 01:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
При этом омский клуб волнует Карандина не в игровом плане. По его мнению, у Хартли есть все возможности, чтобы опровергнуть мнение, будто он — тренер всего лишь первого сезона.
Беспокойство вице-президента ФХР вызывает прописка омского «Авангарда»:
«Ястребы» резвятся в Балашихе, у клуба мощное руководство, хороший бюджет, но большая проблема в том, что от Омска вся эта роскошь очень далеко».
Карандин уверен, что «репортажами из Балашихи хоккейный голод омичей не утолить». При этом сроки возвращения «Авангарда» домой постоянно сдвигаются. Вначале речь шла о 2021 годе, теперь прогноз сдвинулся на 2022 год.
«Все нас, сибиряков, волнует другое: когда хоккейная прописка „Авангарда“ будет восстановлена?»
Напомним, новую ледовую арену в Омске обещают возвести к сентябрю 2022 года. Как заявил председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов, старый стадион разберут, а на его месте построят новый.
Он будет рассчитан на 11 тысяч зрителей, которые разместятся на трехярусной трибуне пятиэтажного спортивного комплекса. Подробнее о том, как будет выглядеть новый ледовый дворец читайте в материале «Город55 публикует первые изображения новой «Арены Омск».