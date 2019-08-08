Новую «Арену Омск» отключат от проблемной котельной

Posted 8 августа 2019,, 14:05
Published 8 августа 2019,, 14:05
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Вадим Марыгин пояснил, что новая арена будет рассчитана на 13 тыс мест, и энергопотребление увеличится в три раза, примерно до семи мегаватт. Все СНИПы, СанПИНы и прочие нормы на участке соблюдены, что позволяет начать строительство. В план строительства входит не только возведение нового ледового дворца, но и благоустройство территории и завершение обустройства коллектора.
«Эти работы уже ведутся. Строительство новой ледовой арены назначено на начало 2020 года», — подчеркнул глава ведомства.
Для строительства новой арены, по данным издания, нужно бесперебойное энерго- и водоснабжение, и местные власти уже нашли решение проблемы. Арену временно подключат к сетям «Газпрома» и зарезервируют необходимые в будущем ресурсы. В мэрии подготовят информацию о содержании и эксплуатации сетей водоснабжения и канализации у спорткомплекса, а временное отопление обеспечит ООО «Малая генерация». Постоянное тепло, по информации издания, будет подавать АО «Омск РТС».
Отметим, сейчас администрация Омска борется с котельной «Малой генерации»: резервуары с топливом находятся вне участка котельной и мешают началу строительства дороги-дублера 70 лет Октября. Местные власти подали на котельную в суд, где котельную обязали перенести резервуары, однако «Малая генерация» затягивает сроки исполнения решения суда, обосновывая это дороговизной процедуры и отсутствием подходящего места.
На строительство потратят 10 млрд рублей — по 5 млрд рублей выделяют федеральный бюджет и компания «Газпромнефть». Ожидается, что новый спортивный объект Омска будет готов уже к началу хоккейного сезона 2022–2023 годов.
Город55 ранее публиковал проектные изображения новой «Арены Омск». Как она должна будет выглядеть, можно узнать ниже.