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Posted 8 августа 2019,, 14:05

Published 8 августа 2019,, 14:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Новую «Арену Омск» отключат от проблемной котельной

8 августа 2019, 14:05
Руководитель министерства энергетических ресурсов Омской области Вадим Марыгин в беседе с ИА «ОмскРегион» обозначил точные сроки начала строительства новой «Арены Омск» и технические особенности ее возведения. В частности, арену отключат от проблемной котельной «Малая генерация» и подключат в «Омск РТС».

Вадим Марыгин пояснил, что новая арена будет рассчитана на 13 тыс мест, и энергопотребление увеличится в три раза, примерно до семи мегаватт. Все СНИПы, СанПИНы и прочие нормы на участке соблюдены, что позволяет начать строительство. В план строительства входит не только возведение нового ледового дворца, но и благоустройство территории и завершение обустройства коллектора.

«Эти работы уже ведутся. Строительство новой ледовой арены назначено на начало 2020 года», — подчеркнул глава ведомства.

Для строительства новой арены, по данным издания, нужно бесперебойное энерго- и водоснабжение, и местные власти уже нашли решение проблемы. Арену временно подключат к сетям «Газпрома» и зарезервируют необходимые в будущем ресурсы. В мэрии подготовят информацию о содержании и эксплуатации сетей водоснабжения и канализации у спорткомплекса, а временное отопление обеспечит ООО «Малая генерация». Постоянное тепло, по информации издания, будет подавать АО «Омск РТС».

Отметим, сейчас администрация Омска борется с котельной «Малой генерации»: резервуары с топливом находятся вне участка котельной и мешают началу строительства дороги-дублера 70 лет Октября. Местные власти подали на котельную в суд, где котельную обязали перенести резервуары, однако «Малая генерация» затягивает сроки исполнения решения суда, обосновывая это дороговизной процедуры и отсутствием подходящего места.

На строительство потратят 10 млрд рублей — по 5 млрд рублей выделяют федеральный бюджет и компания «Газпромнефть». Ожидается, что новый спортивный объект Омска будет готов уже к началу хоккейного сезона 2022–2023 годов.

Город55 публикует первые изображения новой «Арены Омск»
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Город55 ранее публиковал проектные изображения новой «Арены Омск». Как она должна будет выглядеть, можно узнать ниже.

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