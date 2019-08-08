Новую «Арену Омск» отключат от проблемной котельной

Вадим Марыгин пояснил, что новая арена будет рассчитана на 13 тыс мест, и энергопотребление увеличится в три раза, примерно до семи мегаватт. Все СНИПы, СанПИНы и прочие нормы на участке соблюдены, что позволяет начать строительство. В план строительства входит не только возведение нового ледового дворца, но и благоустройство территории и завершение обустройства коллектора.