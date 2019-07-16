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Posted 16 июля 2019, 01:46

Published 16 июля 2019, 01:46

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омичи боятся писать заявления на нарушителей «закона о тишине»

Омичи боятся писать заявления на нарушителей «закона о тишине»

16 июля 2019, 01:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Омские полицейские с начала действия «закона о тишине» получили около 150 обращений от горожан, однако не все омичи готовы написать на нарушителей заявление. Из-за этого наказать шумные компании полицейские не могли, рассказали в пресс-службе ведомства.

Полномочия составлять протоколы за шумные вечеринки омским полицейским передали 6 июля. С этого времени в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от граждан о нарушении режима тишины, составлено и передано в административные комиссии 29 протоколов об административных нарушениях.

Еще 6 материалов полицейские составили за попрошайничество. Назойливое приставание к омичам теперь также наказывается штрафом, пояснили в омской полиции.

При этом в полиции отмечают, что не все омичи готовы написать заявление или ответить на вопросы полицейского. Из-за этого на нарушителей было невозможно составить протокол и привлечь к административной ответственности.

#Омск сегодня#Общество#Нарушения#Закон#Нарушение
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