Омичи боятся писать заявления на нарушителей «закона о тишине»

Posted 16 июля 2019, 01:46
Published 16 июля 2019, 01:46
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Полномочия составлять протоколы за шумные вечеринки омским полицейским передали 6 июля. С этого времени в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от граждан о нарушении режима тишины, составлено и передано в административные комиссии 29 протоколов об административных нарушениях.
Еще 6 материалов полицейские составили за попрошайничество. Назойливое приставание к омичам теперь также наказывается штрафом, пояснили в омской полиции.
При этом в полиции отмечают, что не все омичи готовы написать заявление или ответить на вопросы полицейского. Из-за этого на нарушителей было невозможно составить протокол и привлечь к административной ответственности.