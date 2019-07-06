Вместо онлайн-касс в омских маршрутках с 1 июля начал работать «облачный сервис»

При этом те пассажиры, которые продолжают оплачивать проезд наличными, также будут получать кассовый чек. В нем будет указан уникальный код или ссылка, по которой можно получить фискальный чек на сайте ЕТК55.ru. Такая система называется «облачный сервис», которую тестируют в Казани и Омске. Данные от установленной в автобусе кассы в режиме реального времени передаются в налоговую. Эксперимент проводят на нескольких муниципальных маршрутах и на двух маршрутах ИП Геворгян.