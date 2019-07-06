Вместо онлайн-касс в омских маршрутках с 1 июля начал работать «облачный сервис»

Posted 6 июля 2019, 02:49
Published 6 июля 2019, 02:49
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Речь идет о поправках в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». По словам Геворгяна, до законодателей удалось донести специфику работы в общественном транспорте, и теперь они продолжат пользоваться кассовыми аппаратами New Pos 8210, установленными в начале этого года.
При этом те пассажиры, которые продолжают оплачивать проезд наличными, также будут получать кассовый чек. В нем будет указан уникальный код или ссылка, по которой можно получить фискальный чек на сайте ЕТК55.ru. Такая система называется «облачный сервис», которую тестируют в Казани и Омске. Данные от установленной в автобусе кассы в режиме реального времени передаются в налоговую. Эксперимент проводят на нескольких муниципальных маршрутах и на двух маршрутах ИП Геворгян.
«Внедрение данной системы окончательно снимет все вопросы, касающиеся налоговых платежей перевозчиками частной формы собственности, так как это станет понятным и прозрачным для всех», — отмечает Владимир Геворгян.
Ранее говорилось о том, что всех перевозчиков обяжут установить в салоне автобусов кассы для наличного расчета. При этом Геворгян заявлял, что на них нет необходимого программного обеспечения для карт «Омка», а потому пользователи карт не смогут ездить в частном транспорте.