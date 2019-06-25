В Омске осудят очередных «банкиров»

Согласно данным ведомства, все семеро обвиняются в ведении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц. Следствие предполагает, что фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор, чтобы обналичивать денежные средства: они создавали фирмы-однодневки и через их расчетные счета переводили деньги.