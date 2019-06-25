В Омске осудят очередных «банкиров»

Posted 25 июня 2019, 11:10
Published 25 июня 2019, 11:10
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Согласно данным ведомства, все семеро обвиняются в ведении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц. Следствие предполагает, что фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор, чтобы обналичивать денежные средства: они создавали фирмы-однодневки и через их расчетные счета переводили деньги.
Преступную деятельность группа вела в 2015–2016 годах. За это время им удалось обогатиться на 28.3 млн рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.
Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в Центральный районный суд, где будет рассмотрено по существу.
Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и девяти его подельников уже расследовал региональный Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о направлении дела в суд.