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Posted 25 июня 2019, 11:10

Published 25 июня 2019, 11:10

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В Омске осудят очередных «банкиров»

В Омске осудят очередных «банкиров»

25 июня 2019, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уголовное дело в отношении семи сообщников передано в суд. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Согласно данным ведомства, все семеро обвиняются в ведении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц. Следствие предполагает, что фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор, чтобы обналичивать денежные средства: они создавали фирмы-однодневки и через их расчетные счета переводили деньги.

Преступную деятельность группа вела в 2015–2016 годах. За это время им удалось обогатиться на 28.3 млн рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.

Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в Центральный районный суд, где будет рассмотрено по существу.

Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и девяти его подельников уже расследовал региональный Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о направлении дела в суд.

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