В Минкульте назвали шуткой болотный туризм в Омске

Однако замминистра культуры отметила, что в этом году в Омской области откроются эколого-туристические тропы вдоль озер Линево и Эбейты. По ее мнению, отсутствие дорожной сети не должно быть препятствием для развития туризма в регионе. Наоборот, создание туристического объекта простимулирует развитие транспортной инфраструктуры.