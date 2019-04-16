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В Минкульте назвали шуткой болотный туризм в Омске

В Минкульте назвали шуткой болотный туризм в Омске

16 апреля 2019, 06:13
Фото: pixabay.com
Накануне, 15 апреля, заместитель министра культуры Омской области Анна Статва прокомментировала предложение спикера регионального парламента Владимира Варнавского развивать в области болотный туризм, сообщает «Новый Омск».

«Владимир Алексеевич как человек, имеющий отношение к туризму Омской области, пошутил», — цитирует слова Статвы, сказанные на пресс-конференции, посвященной открытию второго Международного туристско-транспортного форума «Отдых! Omsk», издание.

Однако замминистра культуры отметила, что в этом году в Омской области откроются эколого-туристические тропы вдоль озер Линево и Эбейты. По ее мнению, отсутствие дорожной сети не должно быть препятствием для развития туризма в регионе. Наоборот, создание туристического объекта простимулирует развитие транспортной инфраструктуры.

Напомним, спикер регионального парламента Владимир Варнавский на прошлой неделе во время обсуждения законопроекта о туристической деятельности в Омской области предложил развивать болотный туризм, приведя в пример туристические маршруты Чехии, где экскурсия по болоту стоит около 10 евро.

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