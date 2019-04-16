В Минкульте назвали шуткой болотный туризм в Омске

«Владимир Алексеевич как человек, имеющий отношение к туризму Омской области, пошутил», — цитирует слова Статвы, сказанные на пресс-конференции, посвященной открытию второго Международного туристско-транспортного форума «Отдых! Omsk», издание.
Однако замминистра культуры отметила, что в этом году в Омской области откроются эколого-туристические тропы вдоль озер Линево и Эбейты. По ее мнению, отсутствие дорожной сети не должно быть препятствием для развития туризма в регионе. Наоборот, создание туристического объекта простимулирует развитие транспортной инфраструктуры.
Напомним, спикер регионального парламента Владимир Варнавский на прошлой неделе во время обсуждения законопроекта о туристической деятельности в Омской области предложил развивать болотный туризм, приведя в пример туристические маршруты Чехии, где экскурсия по болоту стоит около 10 евро.