Фридманы добились банкротства гендиректора «Омскстройгражданпроекта»

Исковое заявление подало ООО «Ф-Консалтинг», бенефициарами которого является семья Фридманов. С гендиректора «Омскгражданпроекта» Любчича они требовали более 100 млн рублей. Эта сумма является долгом «Омскгражданпроекта» «Абсолют Банку», который и выкупили Фридманы.