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Posted 9 апреля 2019, 13:09

Published 9 апреля 2019, 13:09

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Фридманы добились банкротства гендиректора «Омскстройгражданпроекта»

Фридманы добились банкротства гендиректора «Омскстройгражданпроекта»

9 апреля 2019, 13:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Иск о банкротстве Любчича подало ООО «Ф-Консалтинг».

В минувший четверг, 4 апреля, Арбитражный суд Омской области признал главу ТПИ «Омскгражданпроект» Ивана Любчича банкротом. В его отношении запущена процедура реструктуризации долгов сроком на 4 месяца, говорится в материалах суда.

Финансовым управляющим Любчича суд утвердил Владимира Наймаера. Отмечается, что требования кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.

Исковое заявление подало ООО «Ф-Консалтинг», бенефициарами которого является семья Фридманов. С гендиректора «Омскгражданпроекта» Любчича они требовали более 100 млн рублей. Эта сумма является долгом «Омскгражданпроекта» «Абсолют Банку», который и выкупили Фридманы.

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