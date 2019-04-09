Фридманы добились банкротства гендиректора «Омскстройгражданпроекта»

Posted 9 апреля 2019, 13:09
Published 9 апреля 2019, 13:09
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
В минувший четверг, 4 апреля, Арбитражный суд Омской области признал главу ТПИ «Омскгражданпроект» Ивана Любчича банкротом. В его отношении запущена процедура реструктуризации долгов сроком на 4 месяца, говорится в материалах суда.
Финансовым управляющим Любчича суд утвердил Владимира Наймаера. Отмечается, что требования кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.
Исковое заявление подало ООО «Ф-Консалтинг», бенефициарами которого является семья Фридманов. С гендиректора «Омскгражданпроекта» Любчича они требовали более 100 млн рублей. Эта сумма является долгом «Омскгражданпроекта» «Абсолют Банку», который и выкупили Фридманы.