АО «Полигон» будет складировать мусор в Надеждино

Posted 2 апреля 2019, 14:28
Published 2 апреля 2019, 14:28
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
По данным портала госзакупок, победителем аукциона на накопление мусора стал единственный участник конкурса. Заявку единственного кандидата рассмотрели 29 марта, итоги аукциона подвели 1 апреля.
Теперь с АО «Полигон» планируется заключить контракт. По заказу «Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска» подрядчик будет складировать отходы на Надеждинском полигоне. В контракте указано, что подрядчик обязан ввезти 6 тонн твердых бытовых отходов за 3 млн рублей. Услуги «Полигон» будет оказывать ежедневно до 30 июня этого года включительно.
С 1 апреля в регионе начал свою работу регоператор «Магнит», заключивший договор на транспортировку мусора с нефтеюганской компанией «Экос». Цена контракта составила 5,7 млрд рублей.
Ранее Город55 сообщал, что полигон в Надеждино убрали из государственного реестра объектов размещения отходов. Однако полигон все еще имеет право в течение 11 месяцев накапливать отходы.