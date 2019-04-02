АО «Полигон» будет складировать мусор в Надеждино

Теперь с АО «Полигон» планируется заключить контракт. По заказу «Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска» подрядчик будет складировать отходы на Надеждинском полигоне. В контракте указано, что подрядчик обязан ввезти 6 тонн твердых бытовых отходов за 3 млн рублей. Услуги «Полигон» будет оказывать ежедневно до 30 июня этого года включительно.