gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 2019, 14:28

Published 2 апреля 2019, 14:28

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

АО «Полигон» будет складировать мусор в Надеждино

АО «Полигон» будет складировать мусор в Надеждино

2 апреля 2019, 14:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска заключит контракт на вывоз мусора на Надеждинский полигон.

По данным портала госзакупок, победителем аукциона на накопление мусора стал единственный участник конкурса. Заявку единственного кандидата рассмотрели 29 марта, итоги аукциона подвели 1 апреля.

Теперь с АО «Полигон» планируется заключить контракт. По заказу «Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска» подрядчик будет складировать отходы на Надеждинском полигоне. В контракте указано, что подрядчик обязан ввезти 6 тонн твердых бытовых отходов за 3 млн рублей. Услуги «Полигон» будет оказывать ежедневно до 30 июня этого года включительно.

С 1 апреля в регионе начал свою работу регоператор «Магнит», заключивший договор на транспортировку мусора с нефтеюганской компанией «Экос». Цена контракта составила 5,7 млрд рублей.

Ранее Город55 сообщал, что полигон в Надеждино убрали из государственного реестра объектов размещения отходов. Однако полигон все еще имеет право в течение 11 месяцев накапливать отходы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика