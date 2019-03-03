Присоединение Омска к УрФО, эксперимент с квотами на выбросы, новые назначения

Posted 3 марта 2019, 06:00
Published 3 марта 2019, 06:00
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Дважды на этой неделе Омск попал в федеральную повестку. Во-первых, по поручению президента РФ Владимира Путина Омск оказался в списке городов, где будет проведен эксперимент по квотированию выбросов. Суть эксперимента в том, что учитывать будут не предельно допустимые концентрации выбросов, а объемы загрязнений воздуха в тоннах. Омскому правительству теперь предстоит составить перечень промпредприятий, для которых введут квоты, рассчитать эти самые квоты и разработать систему наказаний за их превышение.
Во-вторых, полпред Уральского федерального округа (УрФО) Николай Цуканов выступил с неожиданной идеей. Он предложил присоединить Омскую область и Пермский край к УрФО. По его словам, предложение уже оформлено в виде документа и направлено на изучение в Минэкономики РФ. Полпред добавил, что инициатива все-таки должна исходить от местных властей. В Перми идею поддержали. Там уже начата компания по проведению референдума о переходе края из Приволжского ФО в состав УРФО. В Омске вопрос о выходе из Сибирского ФО пока не поднимался.
Насыщенной выдалась неделя в Омске на кадровые назначения. Во вторник стал известен новый гендиректор компании «Омскгазсети». Им стала Оксана Воронова, ранее занимавшаяся автотранспортным бизнесом. Напомним, бывший директор компании Александр Орлов, родственник депутата Госдумы РФ Андрея Голушко, лишился своего поста еще в прошлом году. Его и еще одного фигуранта «газового» дела, депутата Заксобрания Сергея Калинина, подозревают в мошенничестве на сумму в 1,4 млрд рублей.
В этот же день представили нового главу управления Минюста РФ по Омской области. Руководить ведомством теперь будет Алексей Сокольников. До переезда в Омск он более 30 лет служил в органах прокуратуры и юстиции Томской области.
Также 26 февраля состоялось назначение в региональном Фонде капремонта Омской области. Временно исполняющей обязанности директора учреждения утверждена Марина Степанова. Она родом с Урала, из Красноуфимска. Ранее работала в аналогичном фонде в городе Севастополь.
В четверг получил портфель еще один уроженец Уральского региона, соратник Александра Буркова по «Справедливой России» Виталий Сухов. Его определили заместителем директора департамента имущественных отношений в мэрию Омска. Еще один земляк губернатора, экс-депутат Думы Екатеринбурга Антон Швалев пока еще не получил назначения, но на этой неделе назвал сроки своего появления в Омском правительстве.
В пятницу омская прокуратура запустила процедуру проверки по факту продажи квартир в здании по адресу Красный путь, 36/1. Давняя эпопея - мы не раз писали об истории перевода этого здании из статуса «нежилого» в «жилое» и обратно. На этот раз прокуратура решила выяснить, почему в «нежилом» здании на продажу были выставлены жилые помещения.
На этой неделе стартовал плей-офф континентальной хоккейной лиги. Миллионеры омской команды «Авангард», базирующейся в этом сезоне в подмосковной Балашихе, не дали никаких шансов своему сопернику, прошлогоднему победителю кубка Гагарина - казанскому «Ак Барсу». Первый матч закончился всухую - 6:0. Во второй игре омские хоккеисты вели по ходу всей встречи, но позволили казанцам забить три шайбы. В итоге одержали победу со счетом 6:3. Очередные две игры омичи проведут в Казани. Вместе с тем мы попросили экспертов и фанатов оценить снижение интереса к омскому клубу.
А еще на минувшей неделе мы разбирались, почему известному омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому не дают построить кремниевый завод - давний проект, который тот пытался реализовать в Казахстане, Омске, а теперь в Златоусте, и подвели мусорные итоги месяца.
А также решили выяснить, где в Омске самые опасные сосульки. В нашем материале – точные адреса и места нахождения нависшей над омичами угрозы.