Присоединение Омска к УрФО, эксперимент с квотами на выбросы, новые назначения

Во-вторых, полпред Уральского федерального округа (УрФО) Николай Цуканов выступил с неожиданной идеей. Он предложил присоединить Омскую область и Пермский край к УрФО. По его словам, предложение уже оформлено в виде документа и направлено на изучение в Минэкономики РФ. Полпред добавил, что инициатива все-таки должна исходить от местных властей. В Перми идею поддержали. Там уже начата компания по проведению референдума о переходе края из Приволжского ФО в состав УРФО. В Омске вопрос о выходе из Сибирского ФО пока не поднимался.