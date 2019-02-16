Да будет газ? Что известно о газопроводе для Аполлоновки, где записали видео Путину

«Чтобы провести газ, планируется строить разводящие газопроводные сети, в рамках договоров жители заплатили по 15 тыс. рублей предоплаты. Проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация, идет получение разрешительной документации. На 68 из 105 объектах выполнены внутренние работы: установлены котлы, счетчики, внутридомовая разводка. Эти работы жители не оплачивали, но у компании была возможность их сделать, и бригады выезжали по объектам. Претензии тех, с кем вообще не заключены договоры, не совсем понятны», сообщили в компании.