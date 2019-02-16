Да будет газ? Что известно о газопроводе для Аполлоновки, где записали видео Путину

Несмотря на громкие заявления, с прессой инициаторы видео общаются неохотно. Рассказали лишь, что в селе побывала делегация чиновников, а за решение одной из проблем – газоснабжение – ответственна «Юза». Это омская группа компаний, работающая в нескольких регионах России. Производит и торгует газовым оборудованием, ведет проектирование и строительство газопроводов, инженерные и геологические изыскания, переводит автотранспорт на сжиженный или природный газ.
Как рассказали Городу55 в компании, договоры на подключение газа, включая проектирование и строительство газопроводов, подписали 105 домовладений. Сложности по их исполнению назвали временными и связали со спецификой работы: климатическими условиями и получением необходимых документов. В том числе - техусловий и разрешения на врезку в действующий газопровод от «Газстройэксплуатации», разрешений на использование земель, где ляжет новый газопровод, от местных администраций.
«Чтобы провести газ, планируется строить разводящие газопроводные сети, в рамках договоров жители заплатили по 15 тыс. рублей предоплаты. Проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация, идет получение разрешительной документации. На 68 из 105 объектах выполнены внутренние работы: установлены котлы, счетчики, внутридомовая разводка. Эти работы жители не оплачивали, но у компании была возможность их сделать, и бригады выезжали по объектам. Претензии тех, с кем вообще не заключены договоры, не совсем понятны», сообщили в компании.
Конкретных сроков завершения работ не называют. «В договорах, как правило, указывается 30 декабря того года, в котором получена разрешительная документация и объект войдет в программу газификации», - добавили в «Юзе».
Ранее в облправительстве Городу55 комментировали, что обращение жителей находится на контроле, в ситуации разбираются.