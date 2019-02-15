В Омской БСМП-2 тараканы ночуют рядом с пациентами

«Ремонтные работы в медучреждении проводятся поэтапно. В 2018 году полностью отремонтирован фасад семиэтажного хирургического корпуса и крыльцо здания. В хирургическом отделении отремонтированы душевые, санитарные комнаты и процедурный кабинет. В преддверии роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями отремонтировано пульмонологическое отделение, чтобы пациенты могли получать лечение в комфортных условиях. В палатах эндокринологического, неврологического и терапевтического отделений проведена замена окон. В этом году работы будут продолжены», – сообщили в пресс-службе ведомства.