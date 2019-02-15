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В Омской БСМП-2 тараканы ночуют рядом с пациентами

В Омской БСМП-2 тараканы ночуют рядом с пациентами

15 февраля 2019, 16:55
Фото: pixabay.com
Омичи в соцсетях жалуются на плачевное состояние медсанчасти на Лизы Чайкиной.

Фотографии больницы появились в паблике «Омск Live». Разбитые светильники, отвалившаяся штукатурка, живые и раздавленные тараканы – малая часть того, что можно увидеть в омской БСМП-2.

«А по телевизору говорят, деньги выделяют...» отметил автор фотографий.

В министерстве здравоохранения пояснили, что деньги действительно выделяются, работы ведутся, но сделать ремонт сразу везде невозможно из-за постоянного потока больных.

«Ремонтные работы в медучреждении проводятся поэтапно. В 2018 году полностью отремонтирован фасад семиэтажного хирургического корпуса и крыльцо здания. В хирургическом отделении отремонтированы душевые, санитарные комнаты и процедурный кабинет. В преддверии роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями отремонтировано пульмонологическое отделение, чтобы пациенты могли получать лечение в комфортных условиях. В палатах эндокринологического, неврологического и терапевтического отделений проведена замена окон. В этом году работы будут продолжены», сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что некоторые помещения на фото не имеют никакого отношения к лечебному процессу. Например, комнату сестры-хозяйки смогут отремонтировать в последнюю очередь: «Приоритет отдают помещениям, влияющим на комфортность пребывания пациентов в отделении».

Отметим, что в медучреждении в ближайшее время обещают потравить тараканов, главврачу больницы дано соответствующее поручение. На насекомых пациенты медучреждения жаловались 2 месяца назад. Тогда в минздраве сообщали, что дезинсекции проводят регулярно и вскоре состоится еще одна. Однако на тараканов пожаловались вновь.

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