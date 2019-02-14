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Омский справедливоросс пошел против инициативы по контролю за выбросами

Омский справедливоросс пошел против инициативы по контролю за выбросами

14 февраля 2019, 14:31
Фото: "Город55"
«Необходимо прекратить кошмарить наш бизнес», - считает он.

Депутат Заксобрания Нурлан Картабаев, представляющий партию «Справедливая Россия», в ходе сегодняшнего заседания Заксобрания выступил категорически против законодательной инициативы, предложенной правительством Александра Буркова.

Речь идет о поправках в федеральные законы об охране атмосферного воздуха и окружающей среды, позволяющие, в частности, областным властям заходить с проверкой на объекты, подлежащие федеральному надзору, а также начинать проверочные мероприятия без согласования с прокуратурой.

«Уважаемые коллеги, я прошу вас не поддерживать данную инициативу. Считаю проведение проверок чрезмерными. Необходимо прекратить кошмарить наш бизнес. В сегодняшней непростой экономической ситуации предпринимателям и так непросто выживать. Данная инициатива ухудшит их и без того непростое положение», - сказал депутат.

«Я не понял, вы какую партию представляете? Да, «Справедливая Россия», что-то здесь не так», - недоуменно воскликнул в ответ спикер Заксобрания Владимир Варнавский.

Напомним, губернатор Александр Бурков является членом президиума центрального совета партии «Справедливая Россия».

Получить оперативный ответ в омском отделении справедливороссов на вопрос, является ли это частным выступлением депутата или это позиция отделения, Городу55 не удалось.

#Новости#Законопроект#Выбросы#Законодательное Собрание Омской области#Политика#Омск сегодня
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