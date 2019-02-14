Омский справедливоросс пошел против инициативы по контролю за выбросами

«Уважаемые коллеги, я прошу вас не поддерживать данную инициативу. Считаю проведение проверок чрезмерными. Необходимо прекратить кошмарить наш бизнес. В сегодняшней непростой экономической ситуации предпринимателям и так непросто выживать. Данная инициатива ухудшит их и без того непростое положение», - сказал депутат.