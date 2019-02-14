Омский справедливоросс пошел против инициативы по контролю за выбросами

Депутат Заксобрания Нурлан Картабаев, представляющий партию «Справедливая Россия», в ходе сегодняшнего заседания Заксобрания выступил категорически против законодательной инициативы, предложенной правительством Александра Буркова.
Речь идет о поправках в федеральные законы об охране атмосферного воздуха и окружающей среды, позволяющие, в частности, областным властям заходить с проверкой на объекты, подлежащие федеральному надзору, а также начинать проверочные мероприятия без согласования с прокуратурой.
«Уважаемые коллеги, я прошу вас не поддерживать данную инициативу. Считаю проведение проверок чрезмерными. Необходимо прекратить кошмарить наш бизнес. В сегодняшней непростой экономической ситуации предпринимателям и так непросто выживать. Данная инициатива ухудшит их и без того непростое положение», - сказал депутат.
«Я не понял, вы какую партию представляете? Да, «Справедливая Россия», что-то здесь не так», - недоуменно воскликнул в ответ спикер Заксобрания Владимир Варнавский.
Напомним, губернатор Александр Бурков является членом президиума центрального совета партии «Справедливая Россия».
Получить оперативный ответ в омском отделении справедливороссов на вопрос, является ли это частным выступлением депутата или это позиция отделения, Городу55 не удалось.