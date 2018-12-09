«Омские ястребы» сделали сюрприз для юного омича

Тётя мальчика решила поддержать племянника и написала письмо в ХК «Авангард», где попросила навестить травмированного Рому. Игроки «Омских ястребов» откликнулись на просьбу и сделали сюрприз юному хоккеисту.
Как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», в новогодней акции #ЧудесаАвангарда может принять участие любой желающий, написав письмо хоккейному клубу и опустив его в специальный ящик, который находится в ДХЦ «Авангард» на улице Куйбышева, 132/3. Также письма принимаются на электронный адрес chudo2019@hc-avangard.com или в виде публикации в социальных сетях с хештегом #ЧудесаАвангарда.