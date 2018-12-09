Город55
ГлавноеВсе новости
«Омские ястребы» сделали сюрприз для юного омича

«Омские ястребы» сделали сюрприз для юного омича

9 декабря 2018, 19:07
Фото: hawk.ru
«Омские ястребы» навестили маленького Рому С. Юный омич сам играет в хоккей, но недавно получил серьезную травму во время тренировки, когда неудачно врезался в борт.

Тётя мальчика решила поддержать племянника и написала письмо в ХК «Авангард», где попросила навестить травмированного Рому. Игроки «Омских ястребов» откликнулись на просьбу и сделали сюрприз юному хоккеисту.

Как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», в новогодней акции #ЧудесаАвангарда может принять участие любой желающий, написав письмо хоккейному клубу и опустив его в специальный ящик, который находится в ДХЦ «Авангард» на улице Куйбышева, 132/3. Также письма принимаются на электронный адрес chudo2019@hc-avangard.com или в виде публикации в социальных сетях с хештегом #ЧудесаАвангарда.

#Новости#ХК Авангард#Спорт
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18