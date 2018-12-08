Город55
ГлавноеВсе новости
Омские автоинспекторы задержали опасную банду грабителей

Омские автоинспекторы задержали опасную банду грабителей

8 декабря 2018, 16:56
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Капитан полиции Роман Мозылев и старший лейтенант полиции Владимир Самбрат задержали банду барнаульских грабителей. Произошло это на трассе Челябинск-Новосибирск. В машине у подозреваемых был найден сигнальный пистолет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, экипаж патрульной машины заметил на трассе автомобиль, числившийся в федеральном розыске. Вслед за этим началась погоня, в ходе которой к машине Мозылева и Самбрата подключились другие экипажи ДПС.

Оказалось, что пассажиры иномарки подозреваются в разбойном нападении. Они ограбили барнаульский офис по выдаче микрозаймов на 1,9 млн рублей. В районе 823 км дороги Челябинск-Новосибирск омским силовикам удалось остановить машину с грабителями.

При обыске в машине у задержанных был найден сигнальный пистолет. Сейчас мужчины переданы полицейским из Барнаула, расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Погоня ГИБДД#Грабеж#Полиция#Видео#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18