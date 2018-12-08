Омские автоинспекторы задержали опасную банду грабителей

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, экипаж патрульной машины заметил на трассе автомобиль, числившийся в федеральном розыске. Вслед за этим началась погоня, в ходе которой к машине Мозылева и Самбрата подключились другие экипажи ДПС.