Омские автоинспекторы задержали опасную банду грабителей

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, экипаж патрульной машины заметил на трассе автомобиль, числившийся в федеральном розыске. Вслед за этим началась погоня, в ходе которой к машине Мозылева и Самбрата подключились другие экипажи ДПС.
Оказалось, что пассажиры иномарки подозреваются в разбойном нападении. Они ограбили барнаульский офис по выдаче микрозаймов на 1,9 млн рублей. В районе 823 км дороги Челябинск-Новосибирск омским силовикам удалось остановить машину с грабителями.
При обыске в машине у задержанных был найден сигнальный пистолет. Сейчас мужчины переданы полицейским из Барнаула, расследование уголовного дела продолжается.