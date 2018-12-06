Игорь Сечин отсудил у братьев Сутягинских еще 11 миллионов

Отметим, это уже второе подобное дело с участием данных компаний. В начале ноября этого года при аналогичных обстоятельствах «Роснефти» удалось взыскать с «Титана» 60 млн рублей. Причина судебного разбирательства та же – простой нефтяных цистерн на железнодорожных путях.