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Игорь Сечин отсудил у братьев Сутягинских еще 11 миллионов

Игорь Сечин отсудил у братьев Сутягинских еще 11 миллионов

6 декабря 2018, 10:46
Фото: ИА «Город55»
Корпорация «Роснефть» выиграла очередное дело в Арбитражном суде города Москвы у ГК «Титан». На этот раз фирма Игоря Сечина потребовала с компании братьев Сутягинских 10,8 млн рублей.

Долг омской компании перед нефтяным гигантом образовался из-за нарушений условий договора № 100015/10074Д от 30.12.2015. Согласно документу, «Титан» был обязан выплатить неустойку за простой каждого вагона с нефтепродуктами, поставленными «Роснефтью» в Омск.

За простой одного вагона в течение суток «Титан» должен был заплатить «Роснефти» 2 тыс. рублей. Взыскиваемый москвичами долг омского предпрятия образовался всего за полгода – в период с июня по декабрь 2016 года.

Получив претензии «Роснефти», омское предприятие оставило их без удовлетворения. Это и стало поводом для обращения в Арбитражный суд города Москвы, где «Роснефть» сумела взыскать с «Титана» 10,8 млн рублей.

Отметим, это уже второе подобное дело с участием данных компаний. В начале ноября этого года при аналогичных обстоятельствах «Роснефти» удалось взыскать с «Титана» 60 млн рублей. Причина судебного разбирательства та же – простой нефтяных цистерн на железнодорожных путях.

#Новости#Нефть#ГК Титан#Штрафы#Политика#Омск сегодня
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