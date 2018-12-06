Игорь Сечин отсудил у братьев Сутягинских еще 11 миллионов

Долг омской компании перед нефтяным гигантом образовался из-за нарушений условий договора № 100015/10074Д от 30.12.2015. Согласно документу, «Титан» был обязан выплатить неустойку за простой каждого вагона с нефтепродуктами, поставленными «Роснефтью» в Омск.
За простой одного вагона в течение суток «Титан» должен был заплатить «Роснефти» 2 тыс. рублей. Взыскиваемый москвичами долг омского предпрятия образовался всего за полгода – в период с июня по декабрь 2016 года.
Получив претензии «Роснефти», омское предприятие оставило их без удовлетворения. Это и стало поводом для обращения в Арбитражный суд города Москвы, где «Роснефть» сумела взыскать с «Титана» 10,8 млн рублей.
Отметим, это уже второе подобное дело с участием данных компаний. В начале ноября этого года при аналогичных обстоятельствах «Роснефти» удалось взыскать с «Титана» 60 млн рублей. Причина судебного разбирательства та же – простой нефтяных цистерн на железнодорожных путях.