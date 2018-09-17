Пир во время дефицита: «12 канал» отметил юбилей

Стоит заметить, что финансирование «Омских медиа», куда входит «12 канал», на 90% осуществляется из бюджета области. Чистая прибыль составляет всего 126 тыс. рублей, выручка от рекламы - 10,2 млн рублей. По сравнению с 2014 годом доходы снизились в два раза, следует из отчета контрольно-счетной палаты. По итогу канал предложили закрыть из-за низкой популярности и неэффективности. Присутствовавший на заседании новый директор АО «Омские медиа» Артем Серов отметил, что отчет КСП помог ему обратить внимание на существующие проблемы.