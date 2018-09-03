Омскую «Саламандру» обставят мебелью на 59 миллионов

«Омскоблстройзаказчик» объявил аукцион на поставку и монтаж мебели для здания страхового товарищества «Саламандра» на улице Карла Либкнехта. Закупка включает рабочие столы, подиумы под скульптуры и ДПИ, витрины, шкафы. Всего свыше 170 предметов на общую сумму в 59,5 млн рублей, выделенных из бюджета Омской области. Доставить оборудование необходимо в течение 25 дней с даты заключения контракта, на монтаж дается еще 5 дней. По данным портала госзакупок, аукцион планируется провести 24 сентября.