Омскую «Саламандру» обставят мебелью на 59 миллионов

«Омскоблстройзаказчик» объявил аукцион на поставку и монтаж мебели для здания страхового товарищества «Саламандра» на улице Карла Либкнехта. Закупка включает рабочие столы, подиумы под скульптуры и ДПИ, витрины, шкафы. Всего свыше 170 предметов на общую сумму в 59,5 млн рублей, выделенных из бюджета Омской области. Доставить оборудование необходимо в течение 25 дней с даты заключения контракта, на монтаж дается еще 5 дней. По данным портала госзакупок, аукцион планируется провести 24 сентября.
Добавим, завершением реконструкции занимается ООО СК «Лидер», известное по строительству федерльного проекта – мультимедийного парка «Россия – моя история» в здании бывшего экспоцентра. В здании «Саламандры» подрядчику нужно проложить инженерные сети, благоустроить прилегающую территорию, сделать внутреннюю и фасадную отделку здания, установить пожарную и охранную сигнализации. Контракт стоимостью 115,2 млн рублей должен быть исполнен до 30 ноября 2018 года.
Источник: ИА «Город55»