«Авангард» объяснил появление забора вокруг аварийной «Арены Омск»

Ранее ИА «Город55» сообщало, что видеозапись появилась сегодня, 14 августа, в соцсетях. На ней видно, как по периметру перед ледовой ареной разбита тротуарная плитка, вырыты ямы на газоне, где установлены столбы с фундаментом под них.