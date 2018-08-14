«Авангард» объяснил появление забора вокруг аварийной «Арены Омск»

«В рамках проведения экспертных работ по оценке текущего состояния «Арены Омск», здание спортивного комплекса огораживается забором, чтобы обеспечить безопасность прохожих и других людей, оказавшихся в непосредственной близости от стадиона. Это необходимая мера, которая требуется при проведении столь масштабной экспертизы», - прокомментировали ИА «Город55» в ХК «Авангард».
Ранее ИА «Город55» сообщало, что видеозапись появилась сегодня, 14 августа, в соцсетях. На ней видно, как по периметру перед ледовой ареной разбита тротуарная плитка, вырыты ямы на газоне, где установлены столбы с фундаментом под них.
Сейчас «Авангард» ждет заключение техэкпертизы, проведенной в связи с появлением трещин на здании. Председатель совета директоров клуба Александр Крылов объявил, что ястребы на сезон 2018-2019 переезжают в Балашиху. На данный момент команда находится на предсезонном турнире в Челябинске и готовится к матчу с «Трактором».
Источник: ИА «Город55»