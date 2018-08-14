Город55
ГлавноеВсе новости
«Авангард» объяснил появление забора вокруг аварийной «Арены Омск»

«Авангард» объяснил появление забора вокруг аварийной «Арены Омск»

14 августа 2018, 12:40
Фото: скриншот видео
Местные жители заметили, как на площади перед спорткомплексом возводят капитальный забор. В хоккейном клубе это назвали мерой безопасности - на время проведения экспертизы. Про сам ремонт ледовой арены пока не говорят.

«В рамках проведения экспертных работ по оценке текущего состояния «Арены Омск», здание спортивного комплекса огораживается забором, чтобы обеспечить безопасность прохожих и других людей, оказавшихся в непосредственной близости от стадиона. Это необходимая мера, которая требуется при проведении столь масштабной экспертизы», - прокомментировали ИА «Город55» в ХК «Авангард».

Ранее ИА «Город55» сообщало, что видеозапись появилась сегодня, 14 августа, в соцсетях. На ней видно, как по периметру перед ледовой ареной разбита тротуарная плитка, вырыты ямы на газоне, где установлены столбы с фундаментом под них.

Сейчас «Авангард» ждет заключение техэкпертизы, проведенной в связи с появлением трещин на здании. Председатель совета директоров клуба Александр Крылов объявил, что ястребы на сезон 2018-2019 переезжают в Балашиху. На данный момент команда находится на предсезонном турнире в Челябинске и готовится к матчу с «Трактором».

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Спорт#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18