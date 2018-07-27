Пир во время чумы: чем жили омичи. Белые столичные омичи

Плюс – срыв отопительного сезона, как сказали бы сегодня в департаменте городского хозяйства мэрии Омска. Раньше гордума заранее договаривалась с Тобольском, Тарой, чтобы те сплавляли лес. В 1918 году, когда то и дело менялась власть и соответственно меняла ведомства, заготовкой никто не занялся. Дровяной кризис. Вырубили все, что могли в рощах поблизости. Уголь тоже шел с перебоями. Судженские копи (Кемеровская область), где прежде закупалось топливо, стали дороги. Добавился и дефицит бань. А это значит - болезни и эпидемии. Приезжали целые «тифозные эшелоны» с ранеными. Уже с установлением советской власти в 1920-х годах с болезнью стали массово бороться, создали специальную ЧКтиф - Чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом.