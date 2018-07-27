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Пир во время чумы: чем жили омичи. Белые столичные омичи

Пир во время чумы: чем жили омичи. Белые столичные омичи

27 июля 2018, 22:00
Фото: goskatalog.ru / Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
Банкетами и расстрелами. Проститутками и дефицитом.

ИА «Город55» уже рассказывало вот здесь, что Омск в 1918 году был городом военных и чиновников. Сложившейся десятилетиями отличительной чертой городской ментальности была привычка подчиняться и исполнять приказания свыше. Ведь Омск оба раза сдали без боя – и красным, и белым. К этому времени город уже был Центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства, Степного края, Омского военного округа, Сибирского казачьего войска. При установлении власти Колчака город получил высший статус - столица всей России. Но что это значило для ее жителей?

Бытовые проблемы

Омск стал центром – Омск оказался переполнен людьми. Современные власти могут только завидовать. Население резко выросло со 100-200 тыс. до 600 тыс. человек. Но дело в том, что демографический скачок произошел главным образом за счет беженцев, военных, раненых.

«Города и села Сибири были переполнены солдатами царской армии. На 60-70 % у этих людей не было ни кола, ни двора. Господствовала безработица. Омск, кроме того, был переполнен бежавшими офицерами. Во всех гостиницах, кафе, ресторанах жили «петроградцы» и «москвичи», прибежавшие сюда из-за продовольственного кризиса, с туго набитыми кошельками золотом. <…>

Цены на продукты первой необходимости росли с каждым днем. Спекуляция была в самом разгаре, зарплата за ней не поспевала. За недостатком денег оплата рабочих и служащих шла с большими перебоями»,

– приводит омский историк-краевед Александр Лосунов слова политического деятеля Евгения Полюдова, успевшего побывать на стороне и красных, и белых.

Это вызвало жилищный кризис. Жилплощади не хватало. Снимали даже не комнаты, а углы. Наиболее бедные горожане ютились в землянках, возле современного «Каскада» вырос целый капай-город. Дорого стоило устроиться в Экспедицию заготовления ценных бумаг (разместившуюся в реквизированной табачной фабрике Серебрякова). При небольшой средней зарплате в 400-700 рублей в месяц (на современные деньги – около 20 тыс. рублей) отличившимся работникам давали жилье.

Плюс – срыв отопительного сезона, как сказали бы сегодня в департаменте городского хозяйства мэрии Омска. Раньше гордума заранее договаривалась с Тобольском, Тарой, чтобы те сплавляли лес. В 1918 году, когда то и дело менялась власть и соответственно меняла ведомства, заготовкой никто не занялся. Дровяной кризис. Вырубили все, что могли в рощах поблизости. Уголь тоже шел с перебоями. Судженские копи (Кемеровская область), где прежде закупалось топливо, стали дороги. Добавился и дефицит бань. А это значит - болезни и эпидемии. Приезжали целые «тифозные эшелоны» с ранеными. Уже с установлением советской власти в 1920-х годах с болезнью стали массово бороться, создали специальную ЧКтиф - Чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом.

Светские тусовки

Один только Антон Сорокин, сатирик-очевидец, рассказывает о званом вечере у поэтессы графини Нины Подгорчани-Петрович, обеде в ресторане «Летучая мышь», дорогие билеты в который распределили между приближенными Колчака, прием на 400 человек, устроенный Анной Тимиревой, считавшейся возлюбленной Колчака.

Другой непосредственный участник событий начальник английского экспедиционного отряда полковник Джон Уорд в своих заметках пишет: «18 октября мы прибыли в Омск, где нас ждал пышный прием. Станция была убрана флагами всех наций, причем в первый раз русский флаг занимал первое место. Женщины поднесли нам хлеб и соль, и, вообще говори, народ в Омске устроил нам настоящую русскую встречу. <…> 6 ноября мы все были приглашены на банкет в честь нового Всероссийского правительства.

Обед был хорош, водка разливала приятную теплоту по телу и представляла очень приятный контраст с 60-тиградусным морозом за окнами. Авксентьев говорил речь. Моя мысль перенесла меня сразу в уголок Гайд-Парка».

Летом 1919 года для представителей иностранных миссий и других вип-гостей устроили особую выставку – демонстрировали драгоценные предметы из знаменитого золотого запаса.

Тем временем Драмтеатр, тогда еще совсем молодой, вновь отстроенный в 1905 году, не знал недостатка в публике. Показывали всю классику, а кроме того, Омск получил исключительное право на постановку «Идиота» Федора Достоевского. Какого бы цвета ни была власть, у нее всегда есть светская жизнь.

«Ореол белой столицы давал о себе знать. Город жил в атмосфере пира во время чумы. Здесь пили, гуляли, а там, на западе, шли бои.

В Омск съезжались те, кто прятался от войны. Те же офицеры не хотели воевать с большевизмом, а искали штабную службу. <…> Большинство людей, судя по сохранившимся более личным документам, просто хотели жить и были далеки от политики. Но Гражданская война, конечно, вынуждала воевать. Есть масса примеров, когда люди переходили из одного цвета в другой: или от безразличия, или от страха за свою жизнь», - констатирует главный архивист Исторического архива Омской области Дмитрий Петин.

Темная сторона

В самом дорогом ведомстве белого правительства Экспедиции заготовления ценных бумаг пропала свежеотпечатанная пачка 500-рублевых купюр. Фабрику закрыли, обыски. Этого хватило, чтобы припугнуть воришку – пропажу нашли на следующий день в подсобке, очевидно, украл кто-то из своих. Об этом инциденте написали в газете. Маленькая заметка размером со спичечный коробок.

Так как еще с Первой мировой войны город был насыщен военными, получила огромное развитие проституция. При Колчаке «услуга» не потеряла актуальности. Публичные дома были официальные и неофициальные. «Это не значит, что там была большая красная вывеска, но все знали, по какому адресу можно прийти», - заметил Петин.

«Писатель и председатель Сибоблдумы Александр Ефремович Новоселов был убит в загородной роще в спину в овраге», - пишет Антон Сорокин. Делом действительно занималась специально созданная «Верховная следственная комиссия по расследованию обстоятельств убийства А. Е. Новоселова и событий 21 сентября 2018 года».

Расстрелы «колчаковцами»

В центре Омска есть мемориальный сквер памяти борцов революции. Здесь вечный огонь и десяток плит, на которых фамилии, даты и приписка: «расстрелян колчаковцами». Сам сквер разбит на братской могиле, где похоронили 120 заключенных красных солдат, расстрелянных 12 ноября 1919 года.

«Отец рассказывал, что там похоронен один из дядьев, который был за красных. Другого дядьку пожалели белые, а потом и красные – потому что он валял валенки, а в те времена это, так сказать, стратегический товар был», - неожиданно вспомнил один из жителей Омска.

На улице Володарского, в районе бывшей слабо застроенной станции Куломзино, разбит другой сквер - в память о жертвах восстания 22 декабря 1918 года. Весной 1920 года тела расстрелянных перенесли в братскую могилу, накрыли бетонной плитой с текстом: «Их имена с нашей песней победной будут священны миллионам людей». В 1925 году на деньги трудящихся района установили мемориал в виде пирамиды с небольшой ротондой.

«История Кировского района несет отпечаток трагических революционных событий. 22 декабря 1918 года рабочие и крестьяне восстали против диктатуры Колчака. Оставшись без поддержки властей, куломзинские рабочие не смогли выстоять против гнета колчаковцев. Их сопротивление было жестоко подавлено», - говорится в наши дни на сайте администрации Омска.

Такой ли это террор

«С приходом советов пропагандировалось, что белые и на крюки подвешивали, и животы вспарывали. Но от разведки Колчака сохранились разные документы, которые дают понять, что там тоже работали люди, а не звери. Есть пример, как женщина четыре раза переходила линию фронта (в Гражданской войне есть свои особенности, в числе которых – прозрачность фронта). Задержали, допрос. Рассказывает, как ее муж бросил, к красным ушел, оставил детей. Вот она и ходила выбивать деньги. Отпустили», - поделился Лосунов.

Также известно, что после переворота 18 ноября 1918 года, в результате которого Колчака объявили Верховным правителем, тот отпустил эсеров и не с пустыми карманами.

«Да, террор был. Но убивали и белые, и красные. Политическое возмездие было у обеих сторон.

Общество больше пяти лет жило в состоянии психоза – Первая мировая, Гражданская. Вернувшись с войны, не все справлялись, теряли рассудок. Отдельными публикациями это отмечалось в газетах», - отметил Петин.

Это «возмездие» настигло около 4000 человек, репрессированных в 1920-1950 годах. Их имена сохранились в Книге памяти жертв политических репрессий Омской области. Новая власть зачищала старую.

Среди них, к примеру, сразу трое по фамилии Аббакумов, не родственники. Одного, малограмотного крестьянина-единоличника, приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере, спустя три года досрочно освободили, спустя 50 лет - реабилитировали. Другого, заводчанина, приехавшего с Украины, приговорили к пяти годам, которые тот и отсидел, а потом жил с клеймом. В 1989 году его реабилитировали. Третьего, русского плотника, приговорили к высшей мере наказания. Расстреляли. В 1957 году президиум Омского облсуда реабилитировал его посмертно «за отсутствием состава преступления». К сожалению, связка «расстрелян - реабилитирован» встречается нередко.

Ранее ИА «Город55» рассказывало историю успешного коммерсанта Григория Серебрякова, чью табачную фабрику сначала реквизировали белые, потом муниципализировали красные. Его обвиняли в службе Колчаку, готовили к расстрелу, но пересмотрели дело и отпустили. Он тоже считается реабилитированным.

«Брендом Омска является то, что он был Белой столицей России. Пусть и незначительное время – около полутора лет. Обидно, что на государственном уровне это стараются обойти и забыть. Хотя вспомнить это актуально хотя бы для того, чтобы наконец примириться. Гражданская война – это всегда общенациональная трагедия, в ней надо ставить точку», - заметил Лосунов.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Белый Омск#Город
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