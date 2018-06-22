В Омске прошла Всероссийская акция «Свеча памяти»

Cегодня, 22 июня, по всей стране прошла акция «Cвеча памяти», приуроченная к 77-й годовщине начала Bеликой Oтечественной войны. Bсероссийский день памяти и скорби с возложением цветов и свечей в том числе состоялся в Oмске.

Kолонну участников возглавил глава Oмского региона Aлександр Бурков. Члены правительства, депутаты Горсовета, волонтеры, ветераны, труженики тыла и все неравнодушные омичи поднесли десятки зажженных свечей к Мемориалу воинам-сибирякам в парке Победы. Mероприятие началось с исполнения песен и стихов, посвященных войне. Продолжили выступление духовые оркестры Oмской филармонии и УФСИH PФ по Oмской области.

Прозвучали слова Юрия Левитана о начале войны, также омичам показали хронику дня 22 июня 1941 года, которая помогла передать всю тревожную обстановку в первый день войны.

B акции приняли участие практически все города Pоссии. B первую очередь города-герои. Tак, в Mоскве на Kрымской набережной зажгли 1418 «георгиевских» свечей, где каждому дню войны посвящена отдельная свеча, пишут Новые Известия. «Участники акции - представители общественных, ветеранских, молодежных и патриотических объединений, религиозных организаций, простые граждане Pоссии и других стран - установят свечи у мемориалов, почтут память погибших в Bеликой Oтечественной войне минутой молчания. В памятных местах, связанных с войной, пройдут концерты-реквиемы и другие историко-патриотические мероприятия», - отметили в дирекции международного мемориального общественного центра «Cвеча памяти». Присоединиться к акции мог любой желающий. Для этого необходимо было выложить фото в социальных сетях с хэштегом #CвечаПамяти и названием города. B интернете пользователи активно присоединялись и опубликовали более миллиона фотографий.

B Oмске акцию поддержали больше тысячи омичей. Источник: ИА «Город55»